Rbr punta su Giacomo Leardini per la nuova stagione di A2

Rbr è nel sottilissimo limbo tra due annate, in quei giorni in cui convivono l’addio al 2024-2025 e l’accoglienza della stagione ventura. Il lavoro sul mercato, come già anticipato da coach Dell’Agnello, viaggia spedito, e le idee su cosa fare sono chiare. Il primo nome da accostare al nuovo gruppo biancorosso è quello di Giacomo Leardini, sul quale è forte l’interessamento di RivieraBanca dopo che il giocatore ha esercitato la clausola di uscita dal contratto con l’Elachem Vigevano. Nel turbinio di un mercato di A2 in cui i divorzi lasciano anche strascichi pesanti, l’addio di Leardini a Vigevano è cosparso di parole al miele da parte della società lombarda. L’Elachem, retrocessa in B dopo aver perso gara5 di playout con Livorno sul neutro di La Spezia, oltre a descriverne i progressi tecnici, sottolinea come il giocatore abbia mostrato "grande attaccamento ai colori gialloblù, scendendo in campo in qualche occasione non al meglio delle condizioni fisiche". Come nei recenti playout quando, dopo le prime due gare a Livorno da 16 punti e 10 rimbalzi di media, si è dovuto fermare per un guaio fisico per poi provare a rientrare sul finire della serie. Ora sta bene e ha appena vinto l’evento 3x3 di Tortona del circuito Fip, il Torneo Armana. Leardini, 26 anni da compiere a dicembre, è un 4 che può tirare da fuori e che dopo qualche anno di B si è consolidato nella seconda serie nazionale proprio con Vigevano. Nel 2023-2024, al debutto in A2, poco più di 5 punti e quasi 3 rimbalzi in regular season, con una propensione a tirare dall’arco ancora non manifestatasi completamente (poco più di un tiro a partita col 21%).

Nella stagione appena andata agli archivi un bel salto in avanti, con la produzione di punti che arriva a 8.5, i rimbalzi a 4.3 e la percentuale da tre che sale al 40% su più di tre tentativi a gara. Nelle due partite con Rbr, entrambe vinte dai biancorossi, il giocatore veneto ha messo a segno 10 e 8 punti. Per lui, che sfiora i 2 metri e viene dato sui 100 chili di peso, un utilizzo da ala forte in un reparto in cui per forza di cose qualcuno dovrà fare le valigie. Il mercato prenderà corpo con i primi colpi presto. Rbr è pronta, ma vuol chiudere anche ufficialmente la vecchia stagione con il gala a inviti di domani del Palacongressi.

Loriano Zannoni