Rbr Rimini blinda il secondo posto e avrà il fattore campo nei playoff

La Rbr Rimini blinda il secondo posto in regular season alle spalle di Udine, già promossa, e avrà il fattore campo per tutti i playoff. È questo il verdetto del posticipo della 37ª giornata, giocata ieri sera al PalaDozza (75-84 il finale).

Per la Fortitudo, al contrario, la quarta sconfitta consecutiva è particolarmente pesante perché li lascia nella maxi parità all’ottavo posto. Vincendo, invece, avrebbe agganciato Verona al 7° posto, superandola in virtù degli scontri diretti (2-0). Forlì è particolarmente interessata a questa situazione perché, se domenica a Cento confermasse il 4° posto, se la vedrebbe proprio con la 7ª: a 40’ dal termine, in quella posizione c’è Verona da sola (domenica attende Pesaro).

Dopo due quarti equilibrati (27-26, 42-45), la Fortitudo sembrava aver indirizzato nettamente la contesa con un parziale di 16-2 all’interno del consuntivo di 23-11 del terzo periodo (65-56 dopo 30’), con l’Aquila capace di toccare il +11 sul 58-47. Merito di un Aradori scatenato: 23 punti in 15’ (23 alla fine). L’ultimo quarto, però, è stato tutto un’altra storia (10-28 il parziale).

A ridosso dell’ultimo minuto, dopo un errore da tre di Aradori, Pierpaolo Marini ha segnato due volte consecutive da oltre l’arco, rendendo Rimini irraggiungibile per il +9. Con tanto di esultanza: mani alle orecchie rivolte alla Fossa fortitudina.

Ecco i tabellini. Bologna: Costoli ne, Bonfiglioli ne, Vencato 3, Aradori 25, Gabriel 5, Battistini 2, Menalo ne, Bolpin 10, Panni 5, Cusin 4, Mian 8, Freeman 13. All.: Caja. Rimini: Anumba 5, Grande 14, Tomassini 2, Conti 4, Masciadri 13, Marini 16, Amaroli ne, Bonfè ne, Robinson 8, Johnson 17, Simioni 5, Camara. All.: Dell’Agnello.

Classifica: Udine 58; Rimini 52; Cantù 48; Forlì 46; Rieti e Cividale 44; Verona 42; Torino, Milano e Fortitudo 40; Avellino, Pesaro e Brindisi 38; Orzinuovi 32; Cento 28; Livorno e Cremona 26; Vigevano 24; Nardò 22; Piacenza 14.