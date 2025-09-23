Rbr, Simioni ‘firma’ i primi punti: "Buona partenza, ma è lunghissima"

C’è il marchio forte di Alessandro Simioni nell’ottimo inizio della Dole a Milano. In casa dell’Urania, alla prima di campionato, il centro di Abano Terme è rimasto in campo 27 minuti chiudendo con 16 punti e 6 rimbalzi, tirando con 2/3 da due e 3/4 da tre. In più, la difesa attenta su Gamble e sugli aiuti. E la Rinascita comincia con due punti. "Questo è importante – commenta Simioni –. È stata una bella partita in cui all’inizio siamo rimasti punto a punto e poi siamo andati via bene cambiando ritmo. Si è vista la Rimini della gara con la Fortitudo, più che quella con Cividale". Nel segno di una difesa attenta e presente, proprio come nella semifinale con la Effe, citata non a caso da Simioni. Nei due quarti centrali, l’Urania ha segnato 27 punti e la Dole è riuscita progressivamente ad aumentare il suo vantaggio fino all’oceanico +26.

"Noi ‘vecchi’ conosciamo bene il sistema e i nuovi direi che si stanno adeguando nella maniera migliore – prosegue il lungo biancorosso –. Più responsabilità per l’assenza di Camara? Cerco di non limitarmi, di giocare come sempre e come penso possa essere utile alla squadra. Sabato non c’è stato nessun problema a livello di falli, a parte un momento nella parte centrale di gara in cui pensavo di aver commesso il terzo ma in realtà era solo il secondo. Sono contento della mia prova ma tendo a focalizzarmi sui miglioramenti, su cosa avrei potuto fare in più. Prendo con piacere i lati positivi ma cerco di concentrarmi sugli aspetti da migliorare". La prima giornata di campionato ha raccontato di una Brindisi a valanga nel derby di Ruvo di Puglia, di una Scafati sul +15 in casa con Mestre e di Verona vincente al fotofinish su Pistoia.

Fanno rumore i ko di Cividale e Fortitudo, così come quello di Forlì. La prossima avversaria della Dole, Rieti, giocherà il suo match con Avellino in posticipo nella giornata di domani. "È chiaramente presto per fare qualsiasi considerazione sulle altre – chiude Simioni –, ma è chiaro che ci interessiamo alle varie partite. Domenica ho guardato un po’ Verona e poi Bologna, mercoledì osserveremo Rieti. Detto questo, il focus deve essere su di noi, sui miglioramenti e sulle possibilità di crescita". Chiusura con un saluto ai tifosi presenti a Verona e soprattutto ai 1800 che hanno sottoscritto l’abbonamento in tempi record. "I 1800 abbonati rappresentano un bel numero e direi che è il frutto di quello che ha costruito Rimini in questi anni. Una grandissima risposta da parte dei nostri tifosi. Ci riempie d’orgoglio".

Loriano Zannoni