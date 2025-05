Rbr Sporteam Academy: Formazione e Management Sportivo con RivieraBanca

La scuola della Rinascita torna e si rinforza, raccontando se stessa e i principi base sui quali è stata costruita. È il quinto anno di ‘Rbr Sporteam Academy’ e il patrocinio di RivieraBanca è sempre attivo. Da venerdì 23 a domenica 25, l’Auditorium e le sale dell’istituto di credito saranno teatro delle lezioni ai 30 corsisti del 2025. Le iscrizioni (costo 99 euro) sono ancora aperte ma la macchina è pronta. "I giovani sono una nostra priorità – spiega il presidente di RivieraBanca, Fausto Caldari –. Rbr Sporteam Academy è una scuola di formazione nota che sta attirando partecipanti anche da altre regioni e che sa tenere insieme, con un’ottima capacità organizzativa, il grande interesse per i giovani e la passione per lo sport, condivisa attivamente anche da molti dei nostri collaboratori. Un corso pensato per chi è interessato a entrare nel mondo del management sportivo. Siamo felici di aver sostenuto il progetto fin dall’inizio, nel 2021, e di ospitare l’intero corso all’auditorium di RivieraBanca". Si parte, venerdì 23, con la lezione di Paolo Carasso sulla ‘Costruzione di una società sportiva’. È il racconto della nascita di Rbr, dalle idee alla strutturazione completa.

Poi ecco il primo ospite, Carlo Pedrielli, ideatore della nota pagina social ‘L’umiltà di chiamarsi minors’ per una lezione a tema. Si parlerà di riforma dello sport ma anche di dizionario inglese del manager sportivo, di social e di organizzazione di un team. Tra gli ospiti che fungeranno da relatori, anche il direttore generale della Virtus Bologna, Paolo Ronci. Tra chi racconterà Rbr, il responsabile del progetto Sporteam Academy, Simone Campanati.

"In questi anni abbiamo formato più di cento persone provenienti da background sempre diversi – spiega proprio Campanati –, compresi professionisti che lavorano per società del campionato di Serie A1, ma anche realtà del mondo del calcio, del volley e di tanti altri sport. Questo progetto è nato, nel 2021, grazie al fondamentale sostegno di RivieraBanca, con cui abbiamo creato fin da subito uno stretto rapporto di collaborazione che va oltre la sponsorizzazione e che il progetto Sporteam Academy rappresenta alla perfezione".