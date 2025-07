Rbr tra Moretti e Cappelletti. Camara resta, Grande verso l’addio

Rinascita Basket Rimini punta al bersaglio grosso e, dopo aver manifestato un primo interesse, spinge forte per l’ingaggio di Davide Moretti, con un occhio pure ad Alessandro Cappelletti, play di Sassari. In uscita diventa probabile, a questo punto, l’addio ad Alessandro Grande. Ieri, intanto, è arrivata l’ufficialità della conferma di Gora Camara. È un mercato caldissimo, quello di Rbr. In questo momento Rimini punta forte a un big della Serie A come Davide Moretti, in uscita da Venezia e sostanzialmente free agent da poco più di una settimana. Su di lui diverse squadre da Spagna e Francia, ma anche Italia (Trieste). Nonostante la concorrenza, l’opportunità che scenda in Riviera è reale e la dirigenza biancorossa sta esplorando ogni possibilità per portarlo al Flaminio. Assieme a lui, un altro play di altissimo livello della massima serie al centro delle voci di mercato è Alessandro Cappelletti, reduce da una stagione da 9.3 punti e 3.9 assist di media a Sassari. Giocatore straordinario, che in A2 sarebbe fuori categoria, proprio come Moretti. Rbr tiene aperta l’opzione, ma tutte le attenzioni in questo momento rimane sull’ex Reyer Venezia.

Sul fronte addii, appare probabile la rinuncia ad Alessandro Grande che, dopo quella di Livorno, ha in mano una proposta allettante da parte di Avellino e non disdegnerebbe il trasferimento in Irpinia. Il giocatore, che quest’anno è stato preziosissimo in uscita dalla panchina, sarebbe ormai dell’idea di lasciare Rimini per trovare uno spazio da protagonista in un club di buona fascia in A2. Rbr lo lascerebbe andare a malincuore, ma poi rilancerebbe con un grande nome dalla serie superiore. Se dovesse arrivare Moretti, a quel punto filerebbe immediatamente in quintetto tra gli esterni assieme a Robinson, che sarebbe confermato, e Marini. Perde quota, al momento, l’ipotesi di virare su un 3 americano.

Intanto Rbr conferma ufficialmente Camara, che allontana le sirene di Napoli e resta in biancorosso. "Sono veramente contento di fare ancora parte del progetto e di giocare a Rimini, che per me è come una seconda casa – spiega il centro senegalese – Sono arrivato per giocare e alla fine ho trovato una seconda famiglia e dei tifosi formidabili che non riesco a descrivere a parole. L’anno scorso è stato difficile e lo sarà anche il prossimo, ma noi saremo pronti a combattere assieme a un Flaminio pieno di entusiasmo. Non vedo l’ora di tornare".

