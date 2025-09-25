Rbr verso l’esordio casalingo senza Camara. Il centro senegalese è ai box da oltre un mese

È la settimana del Flaminio: di quel ritorno a casa atteso da mesi. L’ultima partita ufficiale, gara2 di finale playoff con Cantù, è stata giocata a Rimini nella serata del 10 giugno. Domenica, tre mesi e 18 giorni dopo, la squadra ritroverà quei tifosi che peraltro non sono mai mancati anche negli ultimi mesi, dalle amichevoli estive (in casa e fuori) alle due partite di Supercoppa a Ravenna. Il Flaminio però è un’altra cosa e andrà protetto a dovere, perché al di là del calore, dei sold-out e delle percentuali di riempimento, la Rinascita versione 2024-2025, almeno in regular season, ha finito per vincere tra le mura amiche 13 partite su 19. La stessa percentuale delle trasferte, dove Rbr è stata la migliore di tutte. In casa, in cinque hanno avuto record migliore e altre cinque quel 13-6 lo hanno pareggiato. Provare a compiere un ulteriore salto di qualità nel rendimento interno può essere una delle chiavi per trovare costanza e continuità durante l’anno.

I 1800 abbonati sono pronti e gli altri biglietti sono venduti a grande velocità. A tal proposito, la società consiglia di munirsi di tagliando in anticipo, nelle giornate precedenti, perché le nuove procedure potrebbero causare lunghe attese al botteghino. I biglietti sono acquistabili alle tabaccherie T’Immagini, Millennium e Pruccoli, su Vivaticket oppure in sede al Flaminio (oggi e domani dalle 9 alle 16, sabato dalle 9 alle 12.30.

In casa Dole tengono banco le condizioni di Gora Camara, che difficilmente potrà essere impiegato nella partita di domenica con Rieti (palla a due alle 18). Il centro è ancora alle prese col problema alla caviglia che lo sta tenendo fermo da Ferragosto. Quando tornerà a lavorare al 100% in palestra, Camara dovrà poi mettersi al passo coi compagni per prendere il ritmo che gli altri hanno acquisito in un mese di preparazione. Per concretezza, vale la pena guardare al calendario, perché dopo la gara con Rieti la Dole affronterà tre partite in una settimana: a Cremona domenica 5, con Bergamo mercoledì 8 e a Mestre domenica 12. Una di queste date potrebbe essere quella giusta per il ritorno del centro senegalese. Intanto, domenica, è pronto Simioni a occupare lo spot di numero 5, con Leardini a spostarsi al centro per i minuti che restano. Dole vuol cominciare alla grande davanti ai suoi tifosi.

Loriano Zannoni