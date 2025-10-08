Rbr vuole la prima gioia casalinga: "Con Bergamo match molto intenso"

di Loriano ZannoniÈ il primo degli otto infrasettimanali e la Dole vuole regalare la prima gioia al pubblico del Flaminio. Le tre partite giocate fin qui han raccontato una squadra pronta e sul pezzo in trasferta, mentre in casa, contro Rieti, troppi alti e bassi hanno prodotto il ko. Ecco allora che, con Bergamo, Rbr vuole subito mettere le cose a posto nel palazzo di casa e aspettare con un buon cuscino di punti il rientro di Camara. Il centro senegalese ha finalmente ricevuto l’ok per tornare ad allenarsi, ma per rivederlo protagonista ci vorrà ancora un po’. Stasera rimarrà in panchina a incitare i compagni e con ogni probabilità la stessa cosa farà domenica a Mestre. Poi, probabilmente, comincerà a vedere il campo. Intanto Rbr si fa forza dell’eccellente prova di Cremona.

"Cosa mi è piaciuto di più domenica? La continuità in difesa – spiega Sandro Dell’Agnello –. Non hanno mai fatto due canestri facili di fila e ciò ci ha permesso di condurre e di mantenere il vantaggio. Siamo sempre stati solidi dietro, abbiamo mostrato quella continuità che rimane fondamentale in tutto il campionato". Cominciano gli infrasettimanali e il ragionamento dei diversi staff tecnici è anche quanto e come bilanciare i minuti. "Il nostro pensiero generale è che non vogliamo usare nessuno per 35’ – rivela il capoallenatore biancorosso –. Nello specifico della singola partita, è chiaro che, se un giocatore mostra di essere utile in campo, se fa vedere di essere fondamentale per la partita, resta e gioca. Vogliamo vincere con Bergamo, è quello il nostro primo pensiero al momento". La Blu Basket, dopo essere passata da Treviglio e Orzinuovi, quest’anno ha trasferito il titolo sportivo a Bergamo. Andrea Zanchi allena una squadra con diverse punte di qualità e una notevole capacità di viaggiare a ritmi alti.

"Giocano a grande velocità – prosegue Dell’Agnello –, hanno atletismo e segnano facilmente. L’idea è quella di non farli esprimere a campo aperto, di levargli il più possibile questa caratteristica. Harrison? È il loro principale finalizzatore (48 punti totali in due partite) e sarà necessario sporcargli il più possibile le conclusioni. Occhio però anche a Dustin Hogue, una vecchia volpe, e a una pattuglia di italiani molto buona. Dobbiamo affrontargli al meglio".