Re-Basket 2000 domina Jadran Trieste nei playout di Serie B Interregionale

RE-BASKET 2000 75JADRAN TRIESTE 62

RE-BASKET 2000 REGGIO EMILIA: Stellato 2, Frediani 2, Alberione 24, Paparella ne, Porfilio 5, Longangani 20, Digno 7, Martelli ne, Obayagbona ne, Codeluppi 5, Lusetti 10. All. Baroni.

JADRAN TRIESTE: Batich 13, Ban 11, Demarchi 13, De Petris, Jakin 2, Gobbato 2, Malalan, Karapetrovic 6, Bedesic 8, Milisavljevic 7. All. Vatovec.

Arbitri: Invernizzi di Pavia e Brambilla di Monza Brianza.

Parziali: 19-9, 43-25, 62-42.

Buona la prima della Re-Basket 2000 nei playout di Serie B Interregionale. Al PalaBigi c’è una sola squadra in campo in gara-1 col Jadran Trieste ed è quella di casa, che già nel primo tempo sbriga la pratica e si conquista il match point da giocarsi mercoledì sera sul parquet avversario. L’avvio della squadra di Baroni, che ricordiamo era priva di Pedrazzi e con capitan Paparella in panchina solo per onor di firma, è estremamente determinato: grazie ad un Alberione indemoniato (18 punti all’intervallo lungo) e ben 6 conclusioni in 20’ dalla lunga distanza, Trieste è tramortita, col tabellone che a metà gara recita +18; nella ripresa è Longagnani, in compagnia di Lusetti, a tenere a distanza di sicurezza gli ospiti, che provano in un paio di occasioni a rientrare, prima di un finale in assoluto controllo dove i biancoblu concedono qualche punto in più agli avversari, che ne approfittano per ridurre il gap ma senza mai avvicinarsi realmente.