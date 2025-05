Re-Basket 2000 domina Jadran Trieste e si salva in Serie B Interregionale

RE-BASKET 2000 94JADRAN TRIESTE 69

RE-BASKET 2000: Stellato 7, Frediani ne, Alberione 24, Pedrazzi 9, Paparella ne, Porfilio, Longagnani 8, Digno 26, Martelli 2, Obayagbona, Codeluppi 12, Lusetti 6. All. Baroni.

JADRAN TRIESTE: Batich 14, Ban 5, Demarchi 22, De Petris 5, Jakin 4, Gobbato 6, Malalan 2, Karapetrovic 6, Besedic 5. All. Vatovec.

Arbitri: Cotugno di Udine e Tramontini di Treviso.

Parziali: 19-18, 53-33, 78-49.

Salvezza raggiunta per la Re-Basket 2000 Reggio Emilia, che mantiene il proprio posto in Serie B Interregionale dominando la "bella" dei playout contro lo Jadran Trieste e conquistando così la seconda vittoria nella serie, dopo aver perso in trasferta la rivincita.

Al PalaBigi, dopo il +4 in avvio degli ospiti, si assiste ad un vero e proprio monologo cittadino: il break decisivo, dopo il 19-18 del 10’, arriva nel secondo quarto, con un parziale di 34-15 che vale il +20 interno all’intervallo.

Nella ripresa gli ospiti provano ad accorciare e tornano a -15 grazie ai canestri del playmaker Demarchi, ma è solo un fuoco di paglia: Digno e Alberione continuano a martellare senza pietà il canestro avversario, in particolare dalla lunga distanza, ed il finale si trasforma solo in una lunga attesa della sirena, quando può esplodere, finalmente, la festa.