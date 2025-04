Re-Basket 2000 sfida Jesolo al PalaBigi per la salvezza diretta

Appuntamento interno per la Re-Basket 2000 (18), impegnata al PalaBigi alle 18,30 nella terza giornata di ritorno della Poule Retrocessione di B Interregionale.

Al cospetto dei cittadini arriva Jesolo (22), che comanda il girone e all’andata fu capace di imporsi con un netto 79-63: Alberione e compagni, tuttavia, sono reduci da 2 vittorie di fila e in piena corsa per uno dei 3 posti che valgono la salvezza diretta senza l’ausilio dei playout, per cui faranno di tutto per replicare le ottime prove messe in mostra con Montebelluna e Padova, provando a mantenersi imbattuti in casa in questa seconda fase.

Nelle fila ospiti, oltre all’ex Caridi, sono 3 gli elementi da attenzionare: l’ala Malbasa viaggia a 18,8 punti di media, mentre capitan Bovo fa pentole e coperchi sotto i tabelloni fermandosi a 18. Da non sottovalutare, infine, Tuis, guardia che all’andata ne mise a segno 17.

Posticipo. In DR1 trasferta romagnola per Correggio (4), che nella prima di ritorno della Poule Retrocessione gioca alle 18,30 sul campo di Forlì (6), andando a caccia della terza vittoria consecutiva che le permetterebbe di allontanarsi dalla zona calda.

Foto: Nicolas Alberione, play-guardia della Re-Basket 2000