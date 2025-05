Real Cava conquista la salvezza in Seconda Categoria: Orioli e Valbonesi protagonisti

Domenica scorsa due squadre forlivesi si sono giocate la salvezza in Seconda Categoria in uno scontro diretto. E a spuntarla è stato il Real Cava che, nonostante lo svantaggio in classifica – che l’avrebbe condannata in caso di parità complessiva dei due match – ha avuto la meglio del Deportivo Roncadello. Dopo il 2-0 della gara d’andata a favore del Real Cava, firmato da Monti e Bentivogli, il Deportivo, allenato da mister Edmond Vokkri, era passato in doppio vantaggio con reti firmate da Casamenti e Venturi. Sul 2-0, però, la reazione del Real ha ribaltato il verdetto.

A quel punto sono entrati in scena i ‘vecchi leoni’ del Real Cava che hanno firmato la rimonta e la conseguente salvezza, con le reti dei sempreverdi Emanuele Orioli e Daniele Valbonesi. La punta Orioli, 40 anni, è arrivato a metà campionato alla corte di mister Massimiliano Piolanti, segnando 5 reti compresa quella del 2-1. In passato ha segnato oltre 150 reti con le casacche, tra le altre, di Edelweiss Jolly, Meldola, Dovadola e Cava.

Al suo fianco, l’autore del 2-2: il 43enne Daniele Valbonesi, otto reti in stagione, 13 anni con la Cava e sette col Real, bandiera della società, sgusciante punta con un curriculum di 145 gol. Cresciuto nella Primavera del Cesena, ha vestito anche le casacche di Santarcangelo, Forlimpopoli, Savignanese e Dovadola. Con loro, c’è un altro fedelissimo del club biancorosso: Giuseppe D’Amico, 44 primavere, difensore palermitano d’origine forlivese d’adozione, alla sua settima stagione col Real. La grande passione dimostrata dai ‘vecchietti terribili’ è una grande lezione anche per i più giovani.

Franco Pardolesi