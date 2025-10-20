Recanati cade a Vasto. Andreani non basta

Gevi Vasto Basket 73Svethia Recanati 69

BASKET: Laffitte 20, Mascoli 11, Gatta 6, Massotti 7, Oluic 14, Peluso 7, Pelliccia ne, Buscaroli 8, Frigerio ne, Fiore ne, Spadaccini ne, Diminni ne. All. Cazzorla.

SVETHIA RECANATI: Buzzone 4, Gurini 2, Urbutis 11, Semprini Cesari, Bonora ne, Zomero 2, Sabbatini 13, Kossowski ne, Pozzetti 17, Andreani 18, Ndzie ne, Magrini 2. All. Schiavi.

Arbitri: Sperandini e Flocco

Note: Tiri liberi: Vasto 6/8, Recanati 4/4.Percentuali di tiro: Vasto 27/59 (13/35 da tre, 2 ro, 30 rd), Recanati 29/69 (7/33 da tre, 9 ro, 30 rd).

Prima sconfitta in campionato per la Svethia Recanati, che cade al PALABCC di Vasto 73-69. Dopo una gara di inseguimento, sono due triple nel finale di Mascoli (11 punti alla fine) e Laffitte (20) a consegnare la vittoria ai locali, a cui servono anche 14 punti di Oluic per portare la vittoria.

A Recanati, invece, non bastano i 18 di Andreani, 17 di Pozzetti, i 13 di Sabbatini e gli 11 di Urbutis. L’avvio della Generazione Vincente è ottimo, con Laffitte e Oluic che serrano le fila fin dalla palla a due. Recanati fatica, ed i soli Pozzetti e Sabbatini trovano un pò di continuità: al 10’ è 24-16.

Il canovaccio non cambia nel secondo parziale, con i locali che rispondono colpo su colpo ai timidi tentativi ospiti di rientrare definitivamente in partita ed all’intervallo lungo è 39-30 per Vasto. La Svethia soffre al rientro dalla pausa lunga, ma Andreani, insieme al duo Pozzetti-Sabbatini firmano un break di 5-20 che dal 47-32 riporta in parità a quota 52 la sfida alla fine del terzo quarto.

Nell’ultimo quarto gli ospiti entrano nel minuto conclusivo con un canestro di Urbutis, ma le due "bombe" di Mascoli e Laffitte rendono vano il tentativo di recupero.