Recanati. Il ko nel derby è acqua passata. Ora sfida alla leader

La sconfitta di Recanati nel derby in casa del Porto Recanati è nata nel primo quarto chiuso 27-18 con una partenza sprint dei locali. Poi la squadra di coach Di Chiara è riuscita a rimettersi in carreggiata tanto che all’intervallo si era 43-33, i leopardiani hanno continuato a rosicchiare lo svantaggio fino ad arrivare a -3, ma a quel punto è mancato il guizzo per mettere in discussione l’andamento della gara. Alla fine Porto Recanati ha vinto con merito una gara in cui i recanatesi hanno lamentato l’assenza di Clementoni e un Pozzetti non al top. L’altro aspetto saltato agli occhi è stata la splendida cornice di pubblico con tantissimi tifosi recanatesi al seguito, alla fine i supporter hanno applaudito la loro squadra che domani alle 18 sarà attesa dal big match interno con la capolista Matelica, sfida che chiuderà la prima fase della stagione. Si prevede un palas pieno per assistere al big match che mette in palio punti pesanti perché saranno ereditati da entrambi nei successivi Play in Gold.