Recanati. La matricola ha tutto per essere ancora protagonista

La matricola Recanati si è fatta valere in regular season, terminata domenica, e già è proiettata a dopo la sosta quando sarà tempo di PlayInGold dove le prime sei del girone E si uniranno alle prime sei del girone F. Questa la classifica di partenza conteggiando solamente i punti conquistati negli scontri diretti, come vuole il regolamento: Carver Story 16; Vigor Basket Matelica, Asd Loreto Basket Pesaro 12; Pallacanestro Recanati, Bramante Basket Pesaro, Stella Azzurra Viterbo, Nuovo Basket Aquilano, Esperia Olimpia Cagliari 10; New Flying Balls Ozzano, Attila Junior Basket 8; Amatori Basket Pescara, Stella#EBK 6. Si formerà quindi un girone a 12 squadre con gare di andata e ritorno tra le prime sei del Girone E, quello dove ci sono le marchigiane, e le prime 6 del Girone F. Al termine, le prime otto classificate accederanno alla classica formula playoff con serie al meglio delle 3 partite. La regular season si è chiusa con la vittoria (74-75) della leader Matelica a Recanati in cui la matricola leopardiana ha dimostrato di avere le carte in regola per essere protagonista anche nella seconda parte.