  4. Recanati la spunta su Senigallia. L’Attila dilaga, blitz di Civitanova

Recanati la spunta su Senigallia. L’Attila dilaga, blitz di Civitanova

La prima giornata di campionato: partono col piede giusto anche Bramante Pesaro e Pallacanestro Jesi

di BEATRICE TERENZI
29 settembre 2025
Lo sport del basket

Pesaro 84Forlimpopoli 67

BRAMANTE : Cornis 13, Quattrini ne, Crescenzi 10, Ricci 13, Panichi 19, Pozzolesi ne, Albani ne, Ferri 5, Nicolini 11, Centis 9, Mari 4.BASKÉRS FORLIMPOPOLI: De Cesaris ne, Rossi 3, Brighi L. 15, Ruscelli 11, Sampieri 2, Vico 5, Apparuti ne, Zoli ne, Benzoni 3, Fin 8, Bracci M. 12, Bracci J. 8.

Parziali: 18-12, 42-28, 57-53, 84-67.

L’esordio stagionale del Bramante vede un successo ampio su una Forlimpopoli che non perdeva dai tempi della Serie D (oltre un anno). Il primo canestro lo mette a segno Brighi e rappresenterà l’unico vantaggio ospite della serata; da qui in avanti, infatti, il Bramante mostrerà una grande lucidità soprattutto nel tiro da 2 che alla fine sarà del 71% di realizzazione. La tripla di Ferri e i 2 liberi di Centis chiudono il primo quarto sul 18-12. Nel secondo i ragazzi di Nicolini continuano a macinare gioco e con Cornis e Panichi raggiungono la doppia cifra di vantaggio. Al rientro sul parquet c’è un calo fisiologico e i ragazzi di Tumidei ne approfittano arrivando anche a un solo possesso di svantaggio. Nell’ultima frazione il Bramante ritrova la verve realizzativa e chiude 84-67.

b. t.

