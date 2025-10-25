Recanati pensa al derby: "Il pubblico ci darà la spinta"

Scocca l’ora del derby, domani alle 18 il PalaCingolani-Pierini ospiterà il derby tra Recanati e Porto Recanati, una sfida che richiamerà tanti tifosi per una partita a cui le squadre si presentano per riscattare il passo falso di sette giorni fa. I leopardiani sono stati battuti a Vasto mentre i rivieraschi sono rimasti a mani vuote nel match interno con il Forlimpopoli. "Ecco – spiega Marco Schiavi, coach della Svethia Recanati – una gara senza pronostico. Di fronte avremo una buonissima formazione composta da elementi esperti e giovani che, a parte l’ultima gara, ha ottenuto dei risultati molto positivi". Sarà un appassionante braccio di ferro sul campo. "Penso – osserva Schiavi – che alla fine potrà festeggiare la squadra in grado di gestire al meglio le emozioni, quella sarà capace più lucida nell’arco dei 40 minuti. Noi potremo contare sull’aiuto di un palasport gremito che come sempre ci garantirà una grande spinta". La sconfitta a Vasto dovrà essere d’aiuto perché non si ripetano gli errori commessi in Abruzzo. "In quella gara – ricorda Schiavi – abbiamo accusato problemi al tiro, anche se la squadra ha dimostrato ancora una volta di non arrendersi mai e per questa ragione abbiamo creato le premesse anche per portarla a casa".