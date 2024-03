Reggio illude, poi come al solito si scioglie

TREVISO

71

UNAHOTELS

63

TREVISO: Bowman 6, De Marchi n.e., Zanelli 9, Harrison 18, Torresani n.e., Faggian 4, Robinson 6, Mezzanotte, Allen 5, Camara G., Olisevicius 16, Pualicap 7. All.: Vitucci.

UNAHOTELS: Weber 4, Camara G.A. n.e., Cipolla n.e., Galloway 20, Faye 12, Smith 2, Uglietti 8, Atkins 2, Black 4, Vitali 9, Grant 2, Chillo. All.: Priftis.

Arbitri: Bartoli, Quarta, Valleriani.

Parziali: 7-24; 25-30; 47-42.

Note: t.l.: Tre 15/21, Reg 12/13. Rimb.: Tre 32 (Zanelli 5), Reg 39 (Vitali 7). Ass.: Tre 11 (Harrison 4), Reg 12 (Smith 5). Tecnico a Olisevicius al 35’.

Tre mesi senza vittorie lontano da via Guasco. Dopo le tante debacle senza nemmeno lottare, la Unahotels vista a Treviso incornicia un primo quarto spettacolare ma basta una Nutribullet più aggressiva nel resto del match per sciogliersi come neve al sole e palesare tutti i limiti che i biancorossi hanno mostrato lontano da casa. Come detto, l’inizio è finalmente in controtendenza rispetto alle ultime trasferte grazie a un atteggiamento da stropicciarsi gli occhi, con i biancorossi incisivi e aggressivi su entrambi i lati del campo. La Unahotels è sul pezzo, tanto che Vitucci è costretto a chiamare time-out al 5’ sul 4-14, ma la strigliata del coach serve a poco; Vitali insacca una tripla al rientro in campo e i biancorossi continuano a martellare la retina fino al canestro di Black che regala il massimo vantaggio (5-22 al 9’) prima del mini-riposo. Nel secondo parziale, la Unahotels sembra non voler mollare la presa e, in apertura di quarto, Smith serve un assist al bacio per una schiacciatona di Sasha Grant. Treviso però inizia a stringere le maglie difensive e manda fuori giri l’attacco reggiano; Zanelli suona la carica con la prima tripla dei padroni di casa (14-26 al 15’) dopo dieci conclusioni finite sul ferro. È il preludio alla rimonta della Nutribullet che torna a farsi sotto prima dell’intervallo, complici una bomba da distanza siderale di Harrison e due palle perse da rimessa sotto canestro da film dell’orrore della Unahotels: i fantasmi della versione ’on the road’, che gioca con la spina staccata, cominciano a palesarsi. A inizio ripresa, il copione non cambia e, con una bomba da casa sua, Robinson impatta sul 38-38 poi Olisevicius firma il sorpasso di Treviso, infine, in chiusura di parziale, ancora il lituano e il baby Faggian regalano il 47-42 di fine terzo quarto. Negli ultimi dieci minuti si parte con un botta e risposta, ma la Unahotels smette presto di far circolare la palla, prendendo troppe iniziative personali, mentre Treviso scappa via grazie alle bombe di Zanelli e Harrison (60-50 al 36’) e con diverse giocate di Olisevicius che ha consumato la vendetta dell’ex.