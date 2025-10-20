Reggio non cade nella trappola di Varese

REGGIO EMILIA

103

VARESE

79

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Caupain 10 (2/2, 2/4), Barford 19 (7/11, 0/4), Woldetensae 13 (2/4, 3/4), Cheatham 11 (1/3, 3/5), Williams 9 (2/6, 0/1); Uglietti 8 (2/2), Echenique 14 (3/6), Smith 7 (3/5, 0/1), Vitali 5 (1/1, 1/2), Abreu 2 (0/1 da 3), Deme 5 (1/2, 1/1), Mainini. All.: Priftis.

OPENJOBMETIS VARESE: Moody 1 (0/1, 0/4), Moore 13 (5/9, 1/2), Assui 5 (1/3, 1/1), Alviti 9 (1/4, 0/3), Nkamhoua 19 (9/15, 0/4); Renfro 4 (2/2), Freeman 10 (1/2, 2/6), Librizzi 19 (0/1, 5/7), Ladurner, Villa. All.: Kastritis.

Arbitri: Giovannetti, Borgioni, Cassina Parziali: 28-22, 56-44; 76-62

Note T.l.: Reg 25/27 Var 8/12. Rimb.: Reg 39 (Woldetensae 8) Var 31 (Nkamhoua e Renfro 5). Ass.: Reg 19 (Caupain 9) Var 18 (Alviti 5). Spettatori 3.516

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Brava la Pallacanestro Reggiana a non cadere nella trappola di Varese che giocando un basket ‘corri e tira’, all’opposto di quello biancorosso, spesso trascina gli avversari sul terreno più congeniale e poi li supera di slancio. Un rischio che Vitali e compagni hanno corso soltanto nei primi 13 minuti di partita, quando – dopo essere stati varie volte con un vantaggio in doppia – hanno accettato di giocarla di corsa. Ne è quindi nata una ‘sparatoria’ in cui la difesa della Una Hotels ha concesso ben 35 punti (34-35 al 13’): ovviamente troppi per il dna della truppa di Priftis.

Da quel momento però la Pallacanestro Reggiana ha stretto le maglie in difesa, iniziando di fatto un’altra partita. Sfruttando bene la solita sapienza di Caupain (Mvp), la stazza di Echenique e spremendo punti anche da un Woldetensae finalmente ispirato, ha rimesso la freccia (54-41 al 19’). Poi ha giocato un secondo tempo da squadra esperta, senza mettersi nei guai anche grazie alle penetrazioni di Barford. Per dovere di cronaca, va detto che dove finiscono i meriti dei biancorossi iniziano i (tanti) giri a vuoto di Varese che, nonostante il recupero di Renfro, ha dato l’idea di essere ancora molto lontana da una ‘quadra’ accettabile. A fine terzo quarto i lombardi avevano già perso 14 palloni (alle fine saranno 18) un numero eccessivo anche per chi alza volontariamente il numero dei possessi per giocarsi al meglio le proprie carte.

Si torna in campo nuovamente mercoledì, nel match di Fiba Europe con il Bashkimi (ore 20 al ‘Bigi’). Per l’occasione dovrebbe essere recuperato Severini, ieri out per un attacco influenzale.