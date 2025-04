Ren-Auto Happy Basket Rimini trionfa su Castel San Pietro: 68-55

Bella vittoria della Ren-Auto Happy Basket Rimini nella partita interna con Castel San Pietro, la terzultima di regular season. La squadra di Maghelli vince 68-55 e aggancia le avversarie dirette al quinto posto.

Dopo un primo periodo di marca Happy (20-12) e un secondo in cui la Magika accorcia grazie alla zona (35-30), ecco il super terzo quarto di Capucci. La giocatrice dell’Happy ne mette 14 con quattro triple, favorendo l’allungo sul 53-45 del 30’. Nel finale la Ren-Auto dilaga fino al +19.

"Le ragazze giocano con un’intensità al di sopra di qualunque aggettivo – dice Andrea Maghelli –, ultimamente ancora di più e a dimostrazione di questo abbiamo sempre mantenuto la concentrazione per fare le cose giuste ogni volta che loro si sono riavvicinate. È un segno di grande solidità mentale e di un gruppo in cui ciascuna è disposta a sacrificarsi per le compagne".

Il tabellino: Tiraferri 6, Novelli 4, Mongiusti 9, Capucci 22, Pratelli 5, G. Pignieri, A. Pignieri 8, Fera 12, Benicchi, Bollini, Borsetti 2. All.: Maghelli.