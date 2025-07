Renzi, l’Adamant ha il suo totem: "Porto a Ferrara punti ed esperienza"

Adamant Ferrara è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con l’atleta Andrea Renzi, che vestirà la canotta biancazzurra nella stagione 2025/26 con opzione per quella successiva.

Centro classe 1989, 206 cm per 110 kg, Renzi è uno dei lunghi italiani più ambiti da diverse stagioni a questa parte, per la sua stazza ma anche e soprattutto per la sua mano al tiro, che lo rendono un giocatore bidimensionale capace di fare la differenza sia nel pitturato che dal perimetro. Nato a Genova, dalla stagione 2010/11 è un punto fermo in Serie A2, viaggiando ampiamente sopra la doppia cifra di media sin dall’esperienza con la maglia della Scaligera Verona. Nel 2013 comincia poi la sua lunghissima militanza a Trapani, dove tocca anche i 18 punti di media e rimane fino alla stagione 2020/21, prima di passare ad Orzinuovi restando su cifre importantissime. L’anno seguente

scende di categoria in Serie B alla Viola Reggio Calabria, dominando nella prima parte di stagione con quasi 22 punti e 9 rimbalzi di media, prima di tornare in A2 a Trapani dove rimane anche l’anno seguente, contribuendo alla storica promozione in Serie A del club siciliano. Il neo biancazzurro è reduce da un’annata con la maglia di Chiusi, in Serie B Nazionale, dove ha viaggiato a 16.4 punti di media, saliti poi a 17.5 nei Play-In.

Queste le sue prime parole: "Sono rimasto colpito dall’entusiasmo con cui mi hanno parlato coach Benedetto e il direttore sportivo Pulidori. Conosco Ferrara da tanto tempo, sin da quando ci ho giocato contro nella stagione 2008/09 in Serie A. E’ una piazza con grande tradizione e passione per la pallacanestro, c’è tanta gente competente. Cosa porterò al gruppo? Una buona propensione offensiva e un bagaglio di esperienza importante, questo è il mio ventesimo anno da giocatore professionista.

Credo poco nelle chiocce e nelle guide spirituali, fin quando avrò le forze farò il giocatore di pallacanestro e sento di poter dare ancora molto".

Da parte di tutta la società il benvenuto ad Andrea e i migliori auguri per la sua nuova esperienza con la canotta biancazzurra.

Nel frattempo si avvicina anche l’ufficialità per la firma dell’esterno che condividerà con Solaroli lo spot di numero 3.

Si tratta di Tommaso Bellini, nell’ultima stagione in serie B nazionale a Fidenza, dove ha viaggiato a 7 punti di media. Giovane, buona mano da tre punti, Ferrara promette di essere un’altra tappa per la sua crescita.

j. c.