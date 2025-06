Renzo Ricci entra nella Fondazione Pallacanestro 2.015: un nuovo socio per il basket forlivese

Un ingresso importante. Un nome di peso. Starebbero infatti per diventare nove i soci della Fondazione che gestisce le sorti della Pallacanestro 2.015. L’entrata che sarebbe prossima, e che addirittura dovrebbe solo essere ufficializzata, sarebbe quella di Renzo Ricci, imprenditore forlivese classe 1957, fondatore nel 1995 a Reggio Emilia di ‘PoltroneSofà’ (mentre oggi la sede principale è a Valsamoggia in provincia di Bologna). Si tratta di un’azienda specializzata nella produzione di divani, che ha una sua base a Villanova e di cui lo stesso Ricci è il principale azionista e l’amministratore delegato.

Descritto da tutti come una persona molto schiva e lontana dal proscenio, Ricci venne avvicinato anche in passato alla principale società di basket cittadina visto che l’ex presidente della FulgorLibertas era Giorgio Grazioso lo conosceva bene (entrambi nel settore del mobile imbottito). Ma in quel caso, nonostante i tentativi di abboccamento, non se ne fece nulla. Ora invece pare che l’imprenditore abbia deciso di dare una mano alla Pallacanestro 2.015, in un quadro decisamente diverso, con imprenditori noti in città e un pregresso senza debiti (il passivo della stagione 2024/25 è stato ripianato dai soci giovedì).

Che Ricci potesse entrare a far parte della Fondazione lo aveva intuito chi lo aveva riconosciuto in parterre dietro la panchina forlivese nelle due gare a porte chiuse (gara3 e gara4) che i forlivesi hanno disputato nella semifinale playoff contro Rimini. Nonostante non ami apparire, qualcuno aveva associato quel volto al marchio Poltronesofà. A quella gara, per disposizioni federali e delle forze dell’ordine, potevano assistere, oltre ai rappresentanti degli organi di informazioni e gli addetti al campo da gioco, un numero fisso di dirigenti delle due formazioni e ovviamente nessuno spettatore. Il fatto che Ricci sia stato presente ad entrambe le gare qualcosa di significativo vuole dire.

Ricordiamo che degli otto attuali membri della Fondazione Pallacanestro 2.015, sei sono stati fra i fondatori: in primis Giuseppe Rossi, che fu colui che ripartì nella primavera 2015 dopo il crac di Massimiliano Boccio; poi gli altri cinque con cui condivise l’ingresso nella Fondazione che nella primavera del 2016 è diventata proprietaria del club; ovvero Giancarlo Nicosanti Monterastelli, confermato giovedì presidente della parte sportiva, Giuseppe Silvestrini (ex presidente di Unieuro e attuale gestore dell’aeroporto), gli imprenditori Alcide Resta e Stefano Raffoni e l’avvocato Riccardo Pinza. Poi nell’estate del 2017 entrò Andrea Borini, medico forlivese e direttore sanitario di Tecnobios, mentre l’estate 2023 ha segnato l’ingresso dell’ottavo socio: il forlivese Giuseppe Fabbri, noto appassionato di basket, private banker e consulente patrimoniale di Fideuram.