Restyling del palas per il basket. Nuovo PalaRisorgimento. Virtus B Chem in festa

Una giornata di festa ha segnato l’inaugurazione del PalaRisorgimento, restituito alla città dopo un importante intervento di restyling. Alla cerimonia hanno partecipato tante famiglie, la società sportiva al completo, i principali sponsor, il presidente regionale della Fip Maurizio Biondini. ""Con orgoglio – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica – consegniamo "la nuova casa del basket" a tante famiglie, atleti, giovani e alla società Virtus Basket che gestisce l’impianto". È poi intervenuto il vice sindaco Claudio Morresi. "È un intervento che dimostra quanto crediamo nello sport come motore sociale". Soddisfatto anche Ermanno Carassai, assessore ai lavori pubblici: "È stato fatto – ha detto – un investimento di oltre 400 mila euro. Restano da sistemare alcune cose, ma possiamo dire di aver restituito un impianto rinnovato e funzionale". Emozionato Nicola Moretti, presidente della società: "È una grande emozione tagliare questo nastro da presidente della Virtus Basket, raccolgo l’eredità di mio padre Dario, e di tutto il lavoro fatto dagli storici dirigenti, che hanno fatto nascere questa società. Il nostro obiettivo – ha detto – è di far diventare uomini i nostri ragazzi. Lo sport è un mezzo potente per crescere persone migliori". Nuova forza ed entusiasmo sono nati dalla nuova sinergia con il main sponsor B-Chem, "Ringrazio Maurizio Bernardi, per la fiducia dimostrata verso la Virtus". Parole di sostegno, appunto, anche da Maurizio Bernardi, titolare della B-Chem. "Sono felice di affiancare il nome della mia azienda alla Virtus, che dà sempre compie un lavoro serio e rispettoso verso la comunità e verso di chi crede nei loro progetti sportivi. Il basket è sempre più in crescita a Civitanova, e ha bisogno di sostegno dall’ amministrazione comunale e dall’imprenditoria civitanovese". È stata poi presentata la prima squadra, assieme allo staff e dirigenti. E dal 28 settembre inizierà il campionato di B Interregionale a Pescara.