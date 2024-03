RICONOSCIMENTO. Johnson nominato miglior straniero di febbraio

Dopo Federico Zampini, la Pallacanestro 2.015 festeggia un nuovo titolo di mvp. A Xavier Johnson è infatti stata assegnata la palma di miglior straniero del mese di febbraio della serie A2. Il classe ’93 di Los Angeles l’ha spuntata con più di 350 voti degli appassionati sui canali social di Lnp. Un titolo di mvp più che meritato, ‘giustificato’ dalle ottime prestazioni di Johnson.

Dopo un avvio di stagione non semplicissimo, Xavier è cresciuto in modo esponenziale nel corso della regular season diventando per Forlì una certezza in ogni singola uscita. Al punto da chiudere la prima fase del girone Rosso con 14,2 punti e 8,8 rimbalzi in 27,7’ a partita. Il suo febbraio, poi, si è aperto con una scintillante ‘doppia doppia’ da 19 punti e 22 rimbalzi contro Trieste. Il mese si è complessivamente chiuso a quota 15,8 punti e 10,5 carambole ad uscita.

E oggi, anche considerando l’assenza di Allen, Johnson sarà chiamato a confermare ulteriormente la propria importanza nello scacchiere di Martino.

Simone Casadei