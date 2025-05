Rieti vola in semifinale: vittoria netta contro Milano nei playoff di basket

Delle tre partite giocate nella serata di ieri, soltanto Rieti ha chiuso i conti con un secco 3-0. I sabini violano il PalaLido di Milano (81-89 il finale) e vanno in semifinale. Tutto facile per la squadra di Rossi, che guida nel punteggio per tutto il match, col vantaggio stabilmente in doppia cifra, senza mai dare l’impressione di tremare. Solo 14 punti per Alessandro Gentile, sotto la doppia cifra Potts e Udanoh. La Real Sebastiani, invece, porta cinque elementi sopra i 10 punti e ora attenderà la vincente della sfida tra Fortitudo Bologna e Cantù (stasera gara4 al PalaDozza).

Nell’altra metà del tabellone, invece, è ancora tutto aperto. Come Forlì, anche Brindisi fa valere la legge del PalaPentassuglia e supera di misura Rimini (59-57) con la bomba di Calzavara negli ultimi secondi, tenendo così aperta la serie. In Salento si gioca a marce ridotte e, dopo una prima parte di gara all’inseguimento (toccato anche il -13), la Valtur rialza la testa con l’ex forlivese Radonjic (‘doppia doppia’ da 15 punti e 10 rimbalzi) e mette la freccia nell’ultimo quarto, fino al canestro decisivo che non lascia scampo alla RivieraBanca. Domenica si torna in campo per gara4.

C’è ancora lotta anche nei playout. Nardò supera Cremona 102-98 (50 punti per Smith), Vigevano la spunta 79-72 su Livorno: entrambe restano vive.

s. c.