Riflettori Andrea Costa e Virtus, esame verità

La terza partita in una settimana per fare filotto, per continuare il momento positivo. La Virtus Imola sarà in campo a Fidenza (palla a due ore 18), l’obiettivo è quello di centrare la quarta vittoria consecutiva dopo aver messo al tappeto Casale Monferrato, Piacenza e Vicenza. Il volume del campionato si sta alzando sempre di più, i gialloneri dovranno essere pronti ad una partita bella tosta, la formazione fidentina ha due punti in più rispetto a Masciarelli e compagni. All’andata i parmensi espugnarono il PalaRuggi, la V imolese proverà a restituire il favore agli avversari: "Stiamo vincendo un buon momento da un po’ di tempo – commenta coach Galetti-, ma non solo per le vittorie delle ultime settimane. Stavamo bene anche nelle settimane passate, poi purtroppo l’influenza ci ha messo ko 3-4 giocatori in una volta e questo ci ha condizionato nelle sfide con Ragusa e Faenza. In queste due gare sono arrivate delle sconfitte, la squadra ha saputo reagire con le vittorie ottenute contro Casale Monferrato, Piacenza e Vicenza. Vogliamo continuare questa striscia e aggiungere altri punti alla graduatoria".

Giocare la terza partita in una settimana, con pochi giorni per preparare gli incontri, è sempre un’incognita per qualsiasi allenatore: "Il terzo match c’è per tutti, il nostro problema maggiore sarà quella della presenza o meno di Tommaso Pinza. Tommaso è alle finali Next Gen, lo sapevamo che avrebbe partecipato a questo evento quando è arrivato da Forlì. Speriamo di poterlo avere in campo, probabilmente si aggregherà a noi quando la squadra sarà sul parquet per il riscaldamento. Per noi è importante poter contare sull’apporto di Tommaso in un periodo dove siamo ancora senza Luca Valentini".

La Virtus non ha nessuna intenzione di interrompere la sua corsa e la striscia consecutiva di tre vittorie una dietro l’altra: "All’andata meritavamo di vincere, ma le cose non sono andate in questa maniera. Proveremo a vendicare sportivamente quella sconfitta, sarà una partita difficilissima. Di fronte avremo una squadra giovane e fresca, che proporrà cose nuove e dovremo farci pronti a tutte le situazioni che si prospetteranno sul terreno di gioco. Conosciamo la forza di Fidenza e sappiamo quali sono le nostre potenzialità, ci aspetta un match intenso, ma ho fiducia nella mia squadra e in quello che può dare".

Antonio Montefusco