Rimadesio a due passi dalla vetta: "Fidenza sbancata coi rimbalzi e costruendo le triple vincenti"

Ci sono dieci squadre nel breve volgere di due punti al vertice della classifica dopo otto giornate (ma alcune hanno già osservato il turno di riposo). Quattro hanno 12 (6 vittorie) punti, chi insegue ne ha dieci. E tra queste, a quota cinque successi e quindi ad appena due lunghezze dalla vetta c’è anche la Rimadesio che a Fidenza allunga a quota tre la serie positiva sbancando il parquet della Fulgor dove, dodici mesi fa, subì una delle sconfitte meno onorevoli dell’anno. La squadra di Quilici anche questa volta non tradisce, gioca una gara tosta, prova più volte l’allungo ma quello buono arriva solo a metà dell’ultimo quarto. Protagonista assoluto, come contro Casale Monferrato, è Stefano Conte (14 punti di cui 11 nel quarto decisivo), l’invidiato (da chi non ce l’ha) giocatore di striscia, che “spara“ tre triple in rapida successione e spacca in due la partita e confeziona quasi da solo il massimo vantaggio di 15 punti (78-93 al 39’), ridotti a nove alla sirena (84-93).

"Abbiamo aggiustato cammin facendo quello che non stava funzionando alla perfezione. In attacco ma anche in difesa sul finlandese Mantynen (29 punti totali, 21 nel primo tempo ma 8 nel secondo, ndr). Abbiamo dominato a rimbalzo contro una delle squadre più forti in quelli offensivi poi le percentuali dalla lunga distanza ci hanno dato una mano. Ma è mica fortuna quella perché i buoni tiri te li devi costruire, mica arrivano dal cielo…" commenta coach Quilici che tiene tutti coi piedi per terra e già ieri pomeriggio era in palestra per preparare il match casalingo di domani alle 18 contro Omegna.