Rimadesio conquista la salvezza vincendo gara-4 dei playout contro Fiorenzuola

Si può anche vincere una gara-4 in trasferta dei playout e (soprattutto) salvarsi segnando appena 5 punti nell’ultimo quarto e tirando dalla lunetta con una percentuale poco sopra il 50% (17 su 30). Sì, si può, chiedete come si fa alla Rimadesio che chiude la pratica Fiorenzuola senza la necessità di un’altra drammatica gara-5, con relativi fantasmi di Rieti, vincendo due volte in 48 ore al PalArquato, dopo avere impattato al PalaFitLine una serie aperta da un -27 tutt’altro che beneaugurante sempre sul parquet amico.

Poi è cambiato tutto. La squadra di Gallazzi è apparsa trasformata e per certi tratti si è rivista la migliore versione delle prime dieci giornate di stagione regolare in cui si lottava addirittura per i primissimi posti. Insomma, meglio tardi che mai perché in situazioni del genere conta solo raggiungere l’obiettivo. Non come e perché. Domenica sera c’era da fare i conti con una Fiorenzuola ancora scossa dal ko di gara-3; i Bees sono spalle al muro e partono decisamente meglio. C’è da mandare un segnale che arriva col break iniziale, atteso, di 10-3. Fumagalli e Perez (poi i due migliori realizzatori con 13 e 14 punti) da oltre l’arco riequilibrano le sorti del match che resta tale fino al 18’, minuto dell’allungo desiano sul 28-35. Rintuzzato da Fiorenzuola che nel terzo quarto gioca esclusivamente per Galassi e Bottioni mentre il temuto Sabic non rivedrà più il campo. Il parziale di 8-0 (48-44) precede quello desiano che poi si rivelerà decisivo. I bluarancio rispondono con Mazzoleni, Perez e Fumagalli e toccano il massimo vantaggio di 9 lunghezze, così anche a metà quarto periodo dopo due liberi di Cipolla (56-65). La tensione e la fretta di chiuderla mandano fuori giri l’attacco della Rimadesio che si aggrappa quindi alla difesa per mantenere la testa davanti.

Fiorenzuola, con 22’’ sul cronometro, ha il possesso per l’over-time (64-67) ma nessuno si prende la briga di tirare, intelligente il fallo di Perez sul palleggio di Galassi a meno 4’’. Il primo entra, sbaglia il secondo ma c’è capitan Mazzoleni che controlla la carambola e, anche in maniera liberatoria ma efficace, lancia lontano il pallone, e la sirena suona tra il tripudio dei tifosi brianzoli.