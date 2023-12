Rimadesio d’emergenza, successo campano

Ritorna a vincere la Rimadesio e lo fa superando in casa Sant’Antimo.

È la partita degli assenti: Fumagalli e capitan Mazzoleni nelle fila dei bluarancio (che rivedremo verosimilmente il 7 gennaio a Montecatini), del bomber greco Michalis Kamperidis, uno dei tre giocatori forse più forti del raggruppamento toccato duro nella gara precedente (vinta) contro la capolista Montecatini. I brianzoli, forse più abituati a giocare in emergenza, soffrono meno le assenze e conducono praticamente dall’inizio alla fine.

Il break vero arriva però a cavallo tra il terzo e il quarto periodo e ha due protagonisti assoluti, prima Maspero (che sembra recuperato al 100%) con sei punti filati e poi con un personalissimo 7-0 di Sodero.

La Rimadesio scappa anche a +15 e vive di rendita fino alla sirena finale tornando al successo dopo quasi un mese di astinenza.

"C’è stato qualche passaggio a vuoto nel corso del match, forse inevitabili considerato il momento complicato che stiamo vivendo. Mantenere la calma, i nervi saldi e la continuità lungo tutti i 40 minuti non è facile quando le cose non vanno benissimo.

È il nostro grande limite in questo momento.

Come sono comunque fondamentali i due punti conquistati".

Come? Di squadra secondo coach Gallazzi. "Ad ogni momento negativo abbiamo risposto con la compattezza, col gruppo. E poi c’è da dire che a livello offensivo sono molto soddisfatto di come abbiamo mosso il pallone, sempre alla ricerca del tiro a più alta percentuale possibile. Abbiamo trovato la calma necessaria per attaccare i punti deboli di Sant’Antimo.

Manteniamo questa concentrazione per fare due prestazioni solide di fila" l’ammonimento finale del tecnico.

Ro.San.