Rimadesio, fine del digiuno. Ritorno alla vittoria dopo 52 giorni. Il nuovo tecnico battezza Imola

Dopo un’astinenza durata 52 giorni la Rimadesio è tornata al successo vincendo sul “neutro“ di Reggio Emilia il recupero del turno infrasettimanale contro l’Andrea Costa Imola. Tutto a tre giorni dall’esonero di Edoardo Gallazzi e dall’arrivo, lunedì pomeriggio, sulla panchina dei bluarancio di Marco Regazzi, imolese doc, che quindi esordisce vincendo dopo gli otto ko di fila della squadra appena affidatagli. E tanto per restare in tema di allenatori, al termine del match di mercoledì sera nella “pancia“ del Palabigi spicca la conferenza stampa lampo durata appena 57’’ durante la quale il tecnico dei romagnoli Angori ha annunciato, a sua volta, le proprie dimissioni. Ma quel che conta in casa Aurora è l’essere ritornati al successo e avere staccato di due lunghezze Piacenza e la zona playout. Il percorso per arrivare alla salvezza è ancora lungo, ma l’aver interrotto una così lunga sequenza di sconfitte è il primo passo. A Reggio Emilia spiccano le prestazioni di capitan Mazzoleni, top scorer con 24 punti e autore nel finale della tripla più pesante della serata e soprattutto di Daniel Perez (foto) che al rientro dopo due mesi e mezzo e con una dozzina scarsa di minuti di autonomia firma 14 punti quasi esclusivamente nel convulso finale (78-72 il punteggio) compresi quattro tiri liberi (su quattro) sul fallo sistematico dei padroni di casa.

Nel primo tempo la squadra di Regazzi aveva tentato un allungo con un vantaggio massimo di 12 lunghezze, rintuzzato dal contro-break di Imola di 12-0. Secondo tempo equilibrato, deciso nel finale.