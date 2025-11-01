Rimadesio, la prova del nove. Basket Serie B, terza di fila in casa: "Match verità contro Omegna"

Terzo sabato di fila al PalaDesio per la Rimadesio. Stavolta però contro la Paffoni Omegna si gioca alle 18 ed è un match di altissima classifica di Serie B Nazionale. Entrambe sono appaiate a quota 10 punti nella “pancia del gruppone delle seconde, immediatamente alle spalle del quartetto di testa con 12 punti. E se per Omegna è “normale“ essere lì, l’intrusa è proprio la formazione bluarancio che con il suo mix di gioventù e talento ha iniziato come meglio non si potrebbe la stagione ed è reduce dal blitz di mercoledì a Fidenza.

"Si tratta per noi di una partita fondamentale, primo per confermare il buon momento di risultati e di prestazioni e poi perché con Fidenza si chiudeva un certo tipo di gare e con Omegna se ne apre un altro molto impegnativo che proseguirà con San Vendemiano ancora in casa e poi con le trasferte di Lumezzane e Montecatini, poi Legnano. Ma pensiamo a Omegna ora, altra big assoluta di questo campionato in cui, onestamente, fatico a trovare squadre scarse.

Per questo bisogna mantenere i piedi per terra ma pensare positivamente. Vero, arriveranno anche i momenti difficili, ce ne saranno perché il livello quest’anno è ancora più elevato, ma adesso bisogna cavalcare l’onda e fare un’altra bella prova davanti al nostro pubblico" ha detto Daniele Quilici, che conosce bene l’ambiente Fulgor avendoci allenato nella stagione 2022/23, ma che conosce bene anche la B Nazionale e i suoi protagonisti. Come Jacopo Balanzoni, il miglior lungo del torneo e Andris Misters, il cecchino lettone della Paffoni, i due giocatori che Mazzoleni & soci dovranno fermare se vorranno allungare.