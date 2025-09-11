Rimadesio Lombardia Cup. Le squadre di A a Desio nel weekend

Vigilia della quattordicesima edizione della Rimadesio Lombardia Cup, prestigioso quadrangolare di Serie A che si terrà al PalaFitLine di Desio sabato 13 e domenica 14 settembre 2025. Il torneo è intitolato alla memoria di Francesco Malberti, fondatore di Rimadesio e appassionato sostenitore della Pallacanestro Aurora Desio e del suo settore giovanile. L’edizione di quest’anno assume un significato particolare, in quanto segna il ritorno in Serie A della Pallacanestro Cantù, una delle società più rappresentative del basket italiano, e rivedrà in campo la Pallacanestro Varese, vincitrice dell’ultima edizione del trofeo. È confermata la presenza della Vanoli Cremona, protagonista del campionato, e della Gruppo Mascio Bergamo, ambiziosa realtà di Serie A2, pronta a contendersi il titolo alle formazioni di categoria superiore. Il presidente dell’Aurora Desio Ivan Papaianni ha definito l’evento "un quadrangolare di assoluto prestigio, che testimonia il valore raggiunto da una manifestazione giunta alla sua quattordicesima edizione, capace di coniugare tradizione, passione (soprattutto quella dei tanti volontari coinvolti) e spettacolo sportivo".

Cremona di coach Brotto sarà impegnata contro la Pallacanestro Varese sabato 13 settembre alle ore 18 nella prima delle due semifinali del torneo. La seconda vedrà sfidarsi le altre due squadre partecipanti, Pallacanestro Cantù e Blu Basket Bergamo, alle ore 20:45. Domenica 14 settembre si terranno poi le due finali - 3°/4° posto e la finalissima - nelle medesime fasce orarie.

A.L.M.