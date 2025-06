Rimadesio trionfa in gara-3: vittoria cruciale contro Fiorenzuola per la salvezza

La Rimadesio mette la freccia, vince gara-3, sbanca il PalArquato dove tornerà già stasera (ore 18, ingresso gratuito) per giocarsi il primo, preziosissimo, match-point salvezza contro Fiorenzuola. Si capovolge completamente la situazione nella serie finale di playout dopo che in gara-1 i Bees fecero man bassa al PalaFitLine lasciando intendere che per la Rimadesio non ci sarebbe stata trippa per gatti anche in virtù del doppio successo in regular.

E invece. E invece adesso sono i bluarancio di Gallazzi a condurre per 2-1 grazie al successo di venerdì sera per 88-74 maturato soprattutto nel secondo tempo quando a fare la differenza è la maggiore tenuta difensiva dei bluarancio che dopo i 43 punti subiti nei primi 20 minuti ne concedono 31 agli avversari senza però perdere efficacia in attacco (11/27 da 3) trascinati dall’ottima vena di Torgano (21) – e uomo in più in questi playout – e Fumagalli (19). E sono proprio le due provvidenziali triple del playmaker milanese a ricucire nel secondo quarto un tentativo di fuga dei padroni di casa (31-20). Reazione brianzola veemente, c’è anche lo zampino di Torgano (tripla del 33-30), ma sono ancora i canestri acrobatici di Fumagalli a firmare prima il pareggio (37-37 al 18’) e il sorpasso a 3’’ dal riposo. Negli spogliatoi coach Gallazzi aggiusta i meccanismi difensivi e Fiorenzuola va in tilt, inizia a perdere palloni (19 in tutto) e Desio scappa via, questa volta definitivamente (dal 49-52 al 50-63).

È lo strappo che decide l’esito di gara-3. Il margine tocca anche i 15 punti, l’ultimo ad arrendersi nelle fila di casa è Luca Galassi (27 punti) che con un paio di triple dimezza il margine, ma la Rimadesio non si scompone affidando questa volta a Cipolla (12) i canestri della sicurezza. Un bel segnale in vista di gara-4 di stasera dove mancherà ancora Chiumenti che dopo l’infortunio muscolare del secondo match del PalaFitLine ha chiuso qui la stagione. Ma anche senza di lui la Rimadesio può agguantare l’obiettivo…