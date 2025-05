Rimadesio vince gara-1 contro NPC Rieti in Serie B Nazionale

Soffrendo ma tiene il servizio la Rimadesio che si aggiudica gara-1 contro NPC Rieti in un turno che sottolinea la superiorità del girone B di Serie B Nazionale sul girone A. In tutto 12 match in programma e solo 4 le vittorie delle squadre del nord tra cui quella degli uomini di Gallazzi che pur confermando i propri difetti (il più grande: non sapere “ammazzare“ le partite) lottano fino alla fine e si portano a casa l’1-0 in attesa di gara-2 oggi alle 21 non al PalaFitLine bensì nello storico “catino“ di via San Pietro.

C’è da aspettarsi un’altra battaglia come quella di domenica sera che a un certo punto però sembrava ampiamente delle mani della Rimadesio avanti 64-50 al 29’ dopo un grande terzo quarto difensivo (solo 6 punti concessi agli avversari). I bluarancio perdono malamente l’ultimo possesso (del possibile +16 o +17), Giunta, autentica spina nel fianco dei brianzoli con i suoi “uno contro uno“ brucianti appoggia il canestro che dà il la alla rimonta di Rieti che si compie al minuto 37 con la tripla dall’angolo di Melchiorri del 77-79.

Spuntano da tutte le parti i fantasmi di questa complicatastagione ricacciati via dalla tripla di Cipolla (top scorer con 21 punti, 19 di Elli) che vale l’immediato controsorpasso, dal canestro in acrobazia di Perez e dalla precisione dalla lunetta nei momenti topici. Prima degli aspetti tattici e tecnici, Edoardo Gallazzi si sofferma su quelli mentali. "Sarà banalissimo dirlo, ma avere vinto questa gara-1 viene prima di tutto il resto, per una squadra che chiaramente non è in un momento di fiducia e gioca con la pressione e la paura di perdere…".

Poi racconta la partita. "Nel primo tempo a livello difensivo non siamo mai riusciti a fare quello che avevamo preparato subendo una marea di canestri al ferro. Dopo l’intervallo invece abbiamo giocato 10 minuti di buonissima difesa, abbiamo impattato bene e non siamo mai stati battuti nei duelli". Su cosa migliorare in vista di gara-2? "Evitare i soliti cali…".