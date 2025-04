Rimini chiude la regular season: sfida contro Nardò prima dei playoff

È una domenica di festa, quella di oggi al Flaminio. Si chiude la regular season, Rimini è già matematicamente testa di serie numero uno nei playoff e la postseason inizierà tra due settimane. In più, tante iniziative di contorno. Di fatto, per Rbr la partita conta zero. Per Nardò, solo un po’ di più. I pugliesi sanno già che avranno il fattore campo a sfavore negli spareggi salvezza ma con un successo, e una contemporanea sconfitta di Vigevano a Cantù, supererebbero i lombardi e, a quel punto, cambierebbe l’avversario dei playout. Il 18° posto si farebbe preferire sul 19° anche in caso di futuri e molto ipotetici ripescaggi estivi in A2, nel caso in cui l’Hdl non riuscisse a salvarsi.

"Abbiamo affrontato e battuto le avversarie dirette di Nardò e vogliamo provarci anche con loro, com’è giusto che sia – dice Sandro dell’Agnello –. È giusto giocare al massimo, anche per noi stessi. Gestiremo la partita per provare a portare a casa i due punti". La squadra allenata da Mecacci ha un potenziale offensivo ondivago. È la penultima per media punti (75.4), ma può offrire occasionalmente esplosioni in attacco con pochi pari. Ad esempio, i 107 segnati con Vigevano e i 103 dell’ultima partita con Orzinuovi. Nell’occasione, nel giorno del suo compleanno, Russ Smith ne ha messi 46 in 30 minuti. Impressionante. Il classe ’91 è un play-guardia con un passato anche in Cina, Israele e Porto Rico. Dopo la parentesi in Iran, al Tabiat Eslamshahr all’inizio di questa stagione, è tornato in quella Nardò che è già stata casa sua dal 2022 al 2024. In Puglia ha sostituito Woodson ed è di gran lunga il miglior marcatore per media di tutta la A2 con 24.5 segnati. L’altro americano è l’ala forte Wayne Stewart, bravo anche fronte a canestro, mentre il quintetto è completato dal play Giuri, dall’ala piccola Mouaha e dal centro Iannuzzi, storicamente un bel rebus per il reparto lunghi biancorosso.

"Sono una squadra offensiva che può produrre anche grandi bottini – prosegue Dell’Agnello –. Smith e Stewart tirano tanto e sono due super realizzatori, dovremo prestare particolare attenzione alle loro iniziative". Stasera RivieraBanca conoscerà il terzetto di squadre dalle quali emergerà l’avversaria dei quarti di finale. "Vedremo come andrà. Noi ci stiamo preparando per arrivare bene ai playoff. Amichevoli nel prossimo weekend? Le stiamo cercando, ma è complicato. Sarà difficile. Intanto pensiamo a Nardò. Un’occasione per festeggiare una regular season straordinaria. Poi penseremo ai playoff".

Loriano Zannoni