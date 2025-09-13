Rimini impressiona già. Quanto talento: è in finale

DOLE BASKET RIMINI 74FLATS SERVICE BOLOGNA 62

RIMINI: Robinson 10 (5/6, 1/2), Denegri 15 (0/4, 5/7), Marini 9 (3/6, 1/5), Ogden 17 (2/4, 4/6), Simioni 4 (2/4, 0/1), Tomassini 12 (1/1, 3/6), Pollone 3 (1/4 da tre), Sankare 2 (1/1, 0/1), Leardini 2 (1/2, 0/1), Della Chiesa, Camara ne. All.: Dell’Agnello.

FORTITUDO BOLOGNA: Fantinelli 5 (0/2, 1/2), Moore 15 (2/6, 2/5), Sarto 3 (0/1, 1/7), Sorokas 21 (4/7, 2/6), Moretti 4 (1/4), Imbrò 2 (1/4, 0/3), Della Rosa 5 (1/2 da tre), Guaiana, Mazzola 7 (2/2, 1/4), Barbieri ne. All.: Caja.

Arbitri: Paglialunga, Bartolomeo e Dionisi.

Parziali: 15-18, 34-34, 59-52.

Note: tiri liberi Rimini 2/3, Bologna 18/22. Rimbalzi Rimini 33 (Ogden 9), Bologna 37 (Moretti e Moore 8). Assist Rimini 16 (Marini 4), Bologna 12 (Moore e Fantinelli 4).

Sarà Rimini-Cividale la finale di Supercoppa domani a Ravenna. I biancorossi adriatici hanno avuto la meglio della Fortitudo grazie a una ripresa di puro talento e una valanga di triple a segno, 14 su 33 tentate. Sugli scudi Ogden, ex di turno che diventa miglior giocatore della serata, e tutta la pattuglia di esterni biancorossa, devastante in tante fasi del gioco.

A Ravenna non c’era il tifo organizzato e gli spazi vuoti sono evidenti, ma qualche sfottò tra sostenitori riminesi e fortitudini, su tribune ovviamente opposte, non manca.

L’inizio di partita è abbastanza letargico, con mani gelide e molta ruggine da scrostare. Dole avanti 7-4, poi è la Effe di Caja a menare le danze grazie a quattro triple da giocatori diversi. Il 9-16 che ne viene fuori è sorprendente, ma la forbice si restringe in fretta, con la panchina biancorossa che dà un contributo e il 15-18 di fine primo che rimette tutto in equilibrio. Tomassini e Leardini sono un fattore, ma è dal risveglio di Ogden (uscito dopo 3’ dalla palla a due per due falli) e di Marini che Rbr trae clamoroso beneficio.

Robinson impatta ed è un’altra partita, con un ritmo diverso in attacco. Sul cesto di Marini è 32-29, poi è batti e ribatti fino alla tripla di Moore sulla sirena dell’intervallo per il 34-34. Serve un’accelerata di talento, un paio di colpi da campione per spezzare l’equilibrio. Serve Robinson e lui risponde con tre gemme di rara bellezza in apertura di secondo tempo. È break Dole, che sale anche sul 48-36 sulla tripla di capitan Tomassini. Gli esterni Rbr mordono la partita e la gara è in controllo, al netto di una difesa Fortitudo sempre energica e attiva. Il +7 Dole di fine terzo è solo il preludio di una fuga più importante. Gli ultimi 10’ sono un clinic di tiro da fuori e la Rinascita sembra non poter sbagliare mai. Denegri entra nella partita e la chiude in pochi possessi, la difesa sale di tono e Ogden mette la firma sul successo con la bomba del 74-58 a 2’ dal gong. Tanto talento in questa Dole.

Loriano Zannoni