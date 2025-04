Rimini in campo con Johnson e Tomassini mascherati: sfida decisiva per i playoff

Rimini scenderà oggi in campo con due uomini mascherati. A Johnson farà compagnia Tomassini, che si è rotto il setto nasale in allenamento e giocherà con la protezione. Ieri intanto si sono giocate Piacenza-Verona (78-91, gli emiliani sono retrocessi), Cividale-Milano e Cremona-Livorno, oggi le altre sette partite.

Vigevano, che ha lasciato andare Mack e ha preso Blake Francis, va nella tana di una Brindisi alla ricerca di punti per il miglior posizionamento possibile a livello di play-in. Lo stesso Mack si è subito accasato a Cantù, che aggiunge un americano di scorta in caso di infortuni durante i playoff. L’Acqua San Bernardo, dal roster oggettivamente ricchissimo, oggi ospita Pesaro per blindare il terzo posto e fare un passo avanti in vista della postseason.

Orzinuovi, senza obiettivi, accoglie una Rieti in lotta nelle zone nobili, mentre tra Avellino e Torino è sfida tra le sorprese della stagione. Cento, a Nardò, vuole conquistare punti salvezza importanti. Infine, i due match clou, Udine-Rbr e Forlì-Fortitudo.

La classifica: Udine 54; Rimini 50; Cantù 44; Rieti, Cividale, Verona e Forlì 42; Bologna 40; Pesaro, Torino e Milano 38; Avellino e Brindisi 36; Orzinuovi 30; Cento 26; Livorno e Cremona 24; Vigevano 22; Nardò 20; Piacenza 14.