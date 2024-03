Rimini, l’Under 15 vince e resta in vetta

Vittoria convincente per l’Under 15 Eccellenza Ibr, che resta al comando della graduatoria grazie all’80-51 nei confronti della Sg Fortitudo, peraltro quarta in classifica e squadra di ottima caratura. La gara vede i biancorossi sempre al comando grazie alle iniziative di Ronci e Ruggeri (nella foto), ma fino all’intervallo il vantaggio non è ancora determinante (36-25). Ibr bene, ma ancora meglio di ritorno dagli spogliatoi, quando arriva il break che fa toccare il +18 (59-41 al 30’). In questi dieci minuti Rimini, con un ottimo Ciancarelli, aumenta l’intensità difensiva, recupera palloni e si lancia spesso in contropiede con Ronci.

Nel quarto periodo i classe 2009 riminesi non si guardano indietro e hanno la capacità di allungare ancora fino a sfiorare il trentello di margine, chiudendo poi a partita sul +29. Vetta della classifica confermata in vista del prossimo appuntamento, quello di sabato prossimo a Ferrara contro la Vis 2008.

Il tabellino: Ronci 31, Ciancarelli 8, Ruggeri 29, Albani 8, tura 2, San Martini, Bellucci, Morandi, Fascicolo, Trevisani, Cantore 2, Bronzetti. All.: Verni.

La classifica: Ibr Rimini 36; Bsl San Lazzaro 34; Virtus Bologna 32; Sg Fortitudo e Reggiana 28; One Team Forlì 24; Fidenza 16; Vis 2008 Ferrara 14; Raggisolaris Faenza, Cento e Modena 12; International Imola e Pol. Masi Casalecchio 8; Fortitudo Academy 4.