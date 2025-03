Rimonta sfiorata a Roma. L’Attila torna a mani vuote

STELLA EBK

SI CON TE P. RECANATI

STELLA EBK ACADEMY : Forconi 14, Dudik, Agbara 3, Quarone 7, Melvin NE, Fanti 8, Nikolic 12, Mendieta 3, Agosto NE, Doumbia, Lumena 11, Pillastrini 8. All.: Finelli.

SI CON TE PORTO RECANATI: Mancini 4, Gamazo 13, Rapini 2, Caverni 5, Redolf 2, Pesce NE, Cicconi Massi 12, Falaschini NE, Montanari 12, Ciribeni 8. All.: Coen.

Arbitri: Iurato, Bertoni.

Note - Parziali: 20-12, 20-12, 12-14, 14-21.

Sconfitta esterna per la SiConTe Porto Recanati che alza bandiera bianca per 66-59 sul campo della Stella Ebk Roma: la formazione di coach Coen fatica nella prima parte di gara e tocca anche il -18, sfiorando nel finale la clamorosa rimonta.

La gara. Sin dalla palla a due i romani si dimostrano sul pezzo, mettendo subito la testa avanti con i canestri di Quarone e Forconi. L’Attila prova a restare in scia con Gamazo, ma le percentuali non aiutano gli ospiti che al 10’ devono rincorrere sul 20-12. Le cose non migliorano nel secondo periodo che vede i capitolini allungare ancora: Porto Recanati fatica con le percentuali e dopo aver toccato il -18 chiude a metà gara sul 40-24.

La formazione allenata da coach Coen è con le spalle al muro, ma nella ripresa prova con orgoglio e determinazione a risalire la china: Porto Recanati registra la difesa e limita gli avversari, senza però cambiare passo in attacco (52-38).

È invece nel periodo conclusivo che la Si Con Te vede crescere le proprie percentuali al tiro, tornando al di sotto della doppia cifra di svantaggio. La rimonta, però, inizia troppo tardi e Roma nel finale gestisce il gap vincendo 66-59 la partita, la prima del girone di ritorno dei Play In Gold.