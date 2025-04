Rimonta spettacolare della Gesteco Cividale contro Sella Cento

Gesteco Cividale 83Sella Cento 75

GESTECO CIVIDALE: Lamb 21, Rota 4, Dell’Agnello 27, Mastellari, Anumba ne, Marangon 6, Devetta ne, Redivo 12, Miani 2, Berti 2, Ferrari 9, Piccionne ne. All. Pillastrini

SELLA CENTO: Graziani 2, Nobile 9, Sperduto 3, Alessandrini 6, Moretti, Berdini 4, Benvenuti 10, Davis 30, Devoe 8, Tanfoglio 3. All. Di Paolantoio

Arbitri: Nuara, Tallon e Luchi

Note: parziali 18-21, 32-48, 59-62. Tiri liberi Cividale 13/15, Cento 14/16.

Gara dai due volti della Sella Cento, che domina per venti minuti (32-48 all’intervallo) per poi crollare nella ripresa a Cividale.E con Cremona sconfitta in volata a Rieti, i biancorossi domenica prossima dipenderanno esclusivamente da loro stessi: battendo Forlì saranno salvi, altrimenti per evitare i playout servirà un ko di Cremona contro Avellino. Pronti via e la Sella scappa sul 12-18. I padroni di casa però rientrano e alla fine del primo quarto la squadra di Di Paolantonio è avanti solo di 3 (18-21). Nel secondo quarto è Cento che parte subito fortissimo, con Graziani che trova il canestro del +7. La formazione friulana prova subito a rispondere ma in attacco la Sella sembra vere un’altra marcia, tira da 3 benissimo e prima con Davis (foto) e poi con Alessandrini trova il massimo vantaggio sul +8. La Gesteco comincia a balbettare e la tripla di Tanfoglio apre ufficialmente la fuga di Cento (23-34). Dell’Agnello e Lamb provano a dare una scossa a Cividale ma quando anche Davis si unisce alla festa, per i padroni di casa si fa durissima. La Sella scappa nella seconda parte del quarto allungando fino al 29-48 prima del 32-48 con cui si va al riposo. Match segnato? Neanche per sogno. Perché alla ripresa del gioco la gara cambia di nuovo completamente volto. La difesa di Cento, che era stata capace di tenere sotto controllo le bocche da fuoco dai padroni di casa, comincia a perdere consistenza e soprattutto fiducia. La Gesteco comincia una rimonta inesorabile grazie a un Dall’Agnello in versione chirurgo, il giocatore friulano manda in crisi la Sella, che non riesce a trovare una soluzione per fermare le sue sortite in attacco e dai 6,75 non segna più. Cividale cancella tutto il vantaggio che Davis e compagni si erano costruiti nel secondo periodo e agli ultimi 10’ di gioco si va sul 59-62. Nell’ultimo quarto Cividale mette la freccia e passa, con Cento che smarrisce completamente la via del canestro. Di Paolantonio le prova tutte ma invano: servirà battere Forlì.