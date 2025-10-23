Rimpianti Consorzio Leonardo. A Fabriano sfida delicatissima

La sconfitta al fotofinish contro l’Allianz Pazienza San Severo ha lasciato l’amaro in bocca in casa Consorzio Leonardo. Una vittoria sfumata per un soffio dopo un rientro da -12. In casa quarratina si prova a guarda il bicchiere mezzo pieno. "Siamo dispiaciuti per il risultato – ammette coach Tonfoni –.. Nonostante il break di San Severo a metà terza frazione, i ragazzi hanno trovato le energie per rimettere tutto in discussione".

I mobilieri hanno espresso la loro idea di pallacanestro, attaccando bene in transizione e cercando il post basso con insistenza. Purtroppo non è bastato per avere la meglio contro una squadra che in questo momento viaggia con il pilota automatico. Qualche palla persa di troppo nel finale, un pizzico di stanchezza ma anche tanta bravura degli avversari sono stati fatali per decidere le sorti dell’incontro.

Il Dany adesso volta pagina ed è già a lavoro per preparare il prossimo impegno di domencia. L’obiettivo è quello di, cercare di recuperare al meglio Calabrese, De Gregori e anche Molteni che sono scesi in campo in condizioni precarie. Occorre poi lavorare con concentrazione per farsi trovare pronti nella delicatatissima trasferta in terra marchigiana contro Fabriano, nel gruppone delle ultime insieme al Dany e reduce dal pesante ko contro Nocera.

Leonardo Meacci