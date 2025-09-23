Rimpianto Adamant. All’altezza di una big. Ora ritrovare Marchini

I rimpianti sono tanti, ma rimane la consapevolezza di essere andati ad un canestro dall’impresa contro una delle corazzate del girone. Il battesimo di fuoco dell’Adamant in Serie B Nazionale, al cospetto della Verodol Cbd Pielle Livorno, si è chiuso con un ko che ha lasciato un po’ di amaro in bocca per quanto i biancazzurri hanno messo in campo per 40’, sorprendendo per intensità e attitudine, mettendo alle strette una squadra dal talento quasi sconfinato: il tiro sulla sirena di Pellicano, non un jump di quelli impossibili – anzi – è stato sputato dal ferro, e così Ferrara recrimina per i due punti che non sono arrivati per un soffio. Ma il debutto rimane da incorniciare per la prova fornita dai ragazzi di coach Benedetto: sempre alla pari con Livorno, addirittura sul +12 in avvio di terzo quarto, quando si cominciava ad accarezzare il colpaccio, prima della rimonta della squadra di coach Turchetto, che ha avuto in Leonzio e Lucarelli i principali mattatori di una serata che poteva complicarsi. Merito di un’Adamant tosta, organizzata e mai doma – pur senza una pedina chiave come capitan Marchini – capace sin dalla palla a due di imprimere il proprio ritmo e di non indietreggiare di un centimetro al cospetto di una fuoriserie.

Nonostante la sconfitta, hanno apprezzato i 1500 e passa presenti alla Bondi Arena: alla sirena finale solo applausi di incoraggiamento per un gruppo che sembra essere in grado di dare tante soddisfazioni. Certo, non sono mancati gli errori, ma è fisiologico essendo questa una squadra giovane ed in rampa di lancio, che ha nei soli Renzi, Casagrande e Marchini i suoi ‘guru’, e negli altri otto in rotazione un sacco di under 25, alcuni anche alla prima vera esperienza in un campionato di questo livello. E questo aspetto si è visto, soprattutto nella ripresa, quando il vantaggio di 12 lunghezze per l’Adamant, è durato troppo poco ed alla fine del terzo parziale il punto di vantaggio era uno solo. Prendere quello che di buono c’è stato, quindi, e ripartire per affrontare di slancio la prima trasferta stagionale, domenica prossima sul caldissimo campo di San Severo, anch’essa sconfitta di misura all’esordio con Faenza, sfida già importante per la lotta salvezza, per i valori delle due formazioni.

L’Adamant ha ampiamente dimostrato di poter stare a questi livelli, e col recupero di Marchini – si spera già per la prossima gara – potrà impensierire chiunque.

MERCATO: ARRIVA CAIAZZA PER EBELING? Una voce di mercato che arriva dalla Sicilia, dove Barcellona Pozzo di Gotto, in B Interregionale, starebbe trattando ’Baba’ Ebeling. Partisse il figlio di John, l’Adamant potrebbe buttarsi su Emanuele Caiazza, play 22enne ex Salerno e Agrigento, che si sta allenando già a Ferrara.

Jacopo Cavallini