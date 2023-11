Rinascita all’esame di maturità. Con Chiusi è già vietato sbagliare

di Loriano Zannoni

Non è affatto una squadra sconosciuta, l’Umana Chiusi. Rbr l’ha già incontrata nella prima partita ufficiale della stagione, quella di Supercoppa che ha aperto le porte del Flaminio per il 2023-2024. In quell’occasione, il 10 settembre, è arrivato un ko, un 71-78 che ha visto Rimini cominciare bene (25-19 al 10’) e spegnersi col passare dei minuti. Nella scorsa stagione, invece, bilancio di 1-1 con vittorie in casa: 70-66 per i toscani all’andata e 84-58 per Riviera Banca al ritorno. In questi mesi però le carte sono cambiate e le insidie di un match del genere sono infinite.

La pressione psicologica, innanzitutto, con Rbr a vivere un inizio di stagione da ultimi posti in classifica. A due punti, con una vittoria, le compagne di viaggio sono Orzinuovi, Nardò e proprio Chiusi. Chi vince si stacca. L’Umana, allenata da Giovanni Bassi, è squadra differente da tante per modo di interpretare le partite. Il primo punto all’ordine del giorno è la difesa, il secondo pure e il terzo anche. Nonostante l’ultimo posto, Chiusi è quartultima per punti subiti con 72.2 e l’ultima giornata, quella in cui è stato colto il primo referto rosa della stagione, funge da esempio lampante. L’avversaria di turno, Cento, che guarda caso Rbr ritroverà mercoledì, è stata lasciata a 53. L’Umana non ha il talento di tante squadre già affrontate da Rimini, ma riesce a vincere con altri mezzi.

Domenica scorsa, il 57-53 è arrivato nonostante un significativo 423 dalla lunga distanza. Squadra che cambia su tutto, che propone letture diverse da quelle viste fin qui dai biancorossi. C’è da capire se domani al Flaminio gli ospiti saranno di nuovo senza un americano, l’ala forte di 2.01 Kahliel Spear, già assente nell’ultima partita e fin qui con medie tutt’altro che stratosferiche (5.8 punti e 9 rimbalzi in 29 minuti). L’altro straniero, visto da vicino al Flaminio in Supercoppa, è Austin Tilghman, play-guardia da 11.8 punti e 5.4 assist: non enorme quanto ad altezza (1.85) ma parecchio tosto a livello di fisicità. In assenza di Spear il "4" è il 2.04 Jerkovic. Da centro, invece, si muove il 22enne di 2.12 Luca Possamai (7 punti e 6.6 rimbalzi). Gli altri esterni sono il play Raffaelli, l’ala piccola Dellosto e il classe ’92 Martini. Senza dimenticare la guardia 19enne Alessandro Chapelli, figlio di quel Laidel che ha lasciato il segno a Rimini e San Marino nella Serie A di baseball. La gara, che si giocherà domani alle 19, sarà trasmessa su Rai Sport.