Rinascita, altro capolavoro. A Torino un blitz da playoff

REALE MUTUA TORINO

76

RIVIERABANCA RIMINI

84

TORINO: Vencato 11 (4/6, 1/4), Pepe 13 (2/5, 1/9), De Vico 9 (2/4, 1/2), Thomas 6 (2/7, 0/1), Poser 15 (5/6), Schina 4 (1/3, 0/3), Ghirlanda 8 (1/1, 2/2), Cusin 10 (4/7), Kennedy ne, Fea ne, Raho ne, Canelli ne. All.: Ciani.

RIMINI: Tassinari 3 (0/2, 1/2), Marks 26 (5/10, 4/7), Anumba 7 (3/3), Johnson 24 (9/11, 1/2), Simioni (0/5, 0/1), Pellegrino, Grande 9 (0/1, 3/7), Tomassini 13 (3/4, 1/4), Masciadri 2 (1/1), Scarponi. All.: Dell’Agnello.

Parziali: 18-19, 39-38, 54-65.

Arbitri: Maschio, Almerigogna, Lupelli.

Note: tiri liberi Torino 19/21, Rimini 12/16. Rimbalzi Torino 29 (Poser 10), Rimini 37 (Johnson 9). Assist Torino 16 (Vencato 8), Rimini 15 (Johnson 5).

Eccolo qua, un altro capolavoro riminese. A Torino, RivieraBanca strappa il sesto successo consecutivo, decimo nelle ultime undici a certificare l’andamento da squadra di rango che ormai sente vicinissimi i playoff. Manca pochissimo alla matematica, ma intanto Rimini è uno schiacciasassi, né più né meno. Nel 76-84 del monday night piemontese, spiccano le prove dei due americani, 50 punti in due con Marks scintillante e Johnson sempre continuo. L’unico neo riguarda Masciadri, uscito e non più rientrato per un problema alla pianta del piede. E dire che nei primi minuti è una gara a ciapanò, con errori banali e retine immacolate. Festeggia per prima Torino, che con Poser e De Vico va subito 8-0 prima che l’energia dalla panchina di Grande e Tomassini rimetta tutto a posto. Rimini sorpassa nonostante in area la squadra fatichi tantissimo contro Poser e Cusin. Nel secondo quarto si accende Johnson, ma dall’altra parte la wild card Ghirlanda consente alla Reale Mutua di andare al riposo avanti di uno. Di fatto, però, Torino gioca senza gli americani perché Kennedy (polpaccio) è in panchina solo per onor di firma e Thomas non riesce mai a entrare in gara. Rimini? Tutto il contrario, perché di ritorno dagli spogliatoi ecco manifestarsi un Marks spaziale.

La Rinascita comincia la ripresa con un 7-0 e lo prosegue segnando in ogni modo, salendo anche 50-63 e infilandone 27 nel solo terzo quarto. Tomassini, Marks e Johnson non sono contenibili, ma la Reale Mutua trova comunque modo di avvicinarsi grazie alla precisione estrema su una valanga di liberi tirati. Sul 60-65 a 8’ dalla fine a riallargare il divario è Marks, ma la vera sliding door arriva sul 71-74, a -4’. Vencato sbaglia la tripla del pari e dall’altra parte invece Marks infila il +6. Rimini fa gara di testa fino alla fine e la chiude col libero di Johnson del +7 a -36’’ (75-82). È game over. È l’urlo di Rbr a tutta la A2. Occhio.

Loriano Zannoni