Rinascita Basket Rimini: corsa ai biglietti per la decisiva gara5 contro Brindisi

È una vera e propria chiamata a raccolta, quella che fa Rinascita Basket Rimini in occasione di gara5 di domani sera. Già nella mattinata di ieri, alle 10, tutto sommato poche ore dopo il ko in gara4, i tifosi hanno cominciato a prendere d’assalto i vari punti vendita per assicurarsi il tagliando della decisiva partita con Brindisi. Fino alle 19 di oggi è attiva la prelazione per gli abbonati, ma naturalmente tutti gli altri posti sono già a disposizione. I biglietti cono acquistabili in sede oggi, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19, e domani, dalle 9 alle 12.30. I prezzi per i non abbonati di regular season sono i seguenti: non numerati 18 euro (ridotto 10), poltrona rossa 25 (15), poltrona bianca 40 (20), poltrona gialla 60. I tagliandi sono acquistabili anche online su Vivaticket e alle tabaccherie T’Immagini, Pruccoli e Millennium.

"A volte è giusto fermarsi per riflettere e per apprezzare quello di buono che è stato costruito ed è stato fatto – scrive la società in vista di gara5 – Dal 2018 ad oggi i risultati sportivi ci hanno regalato soddisfazioni inimmaginabili che nemmeno i più ottimisti potevano sognare. Oggi ci troviamo a preparare una gara 5 che ci potrebbe portare alle semifinali playoff dopo una stagione regolare incredibile che ci ha fatto apprezzare le qualità umane e tecniche del nostro staff e dei nostri giocatori". Poi il messaggio a tutta il popolo biancorosso: "I successi si ottengono grazie alla coesione, l’unità, il lavoro e nel nostro caso anche grazie al Flaminio – prosegue Rbr nella nota –. Ci rivolgiamo a tutti voi che dal primo giorno di Rinascita ci seguite e ci sostenete senza indugi, avendo sposato da subito un progetto solido ed ambizioso reso possibile grazie anche al vostro continuo sostegno ed alle vostre presenze. Nei playoff la parola d’ordine è resettare e pensare alla prossima partita, siamo fortunati perché l’attesa durerà poco e mai come mercoledì avremo bisogno di tutta la spinta che solo il Flaminio può dare". Nella mattinata di ieri sono già stati staccati oltre mille biglietti e la possibilità di sold-out cresce col passare delle ore.

Loriano Zannoni