Rinascita, Carasso striglia Robinson: "Deve cambiare atteggiamento"

Il marzo della Rinascita passa attraverso l’impegno di domenica in casa di Cantù, con la Coppa Italia di venerdì 14 a Bologna a bussare prepotentemente alla porta. Il recentissimo passato, però, racconta di un crollo interno con Orzinuovi che chiama a gran voce una reazione immediata. Sul banco degli imputati c’è Gerald Robinson, che al rientro dall’infortunio all’inguine non ha certo offerto una prova memorabile. L’americano verrà tagliato a breve? Paolo Carasso sgombra il campo dai dubbi. "L’intenzione non è di tagliarlo – spiega l’amministratore delegato di Rbr –, ma di far di tutto per permettergli di non fare prestazioni come quelle di domenica. Quelle non le accettiamo. Con quell’atteggiamento, sarebbe stato meglio non avesse giocato. Non lo permetteremo più". La posizione di Carasso è netta e non lascia spazio a dubbi. Il giocatore però è un patrimonio biancorosso e il suo valore è indiscutibile, dunque prima di disfarsene gli verranno concesse ulteriori prove d’appello. La sensazione è che il taglio non sia escluso a priori. "Non siamo contenti della prestazione generale di domenica e del periodo che stiamo vivendo, ma lavoriamo per risollevarci – continua Carasso –. Come? Con un lavoro specifico e certosino, analizzando la situazione. Siamo sicuri che ci riprenderemo. Quello che mi dà serenità è che il gruppo è solido e ha una bella mentalità. Non cerca alibi, c’è sana arrabbiatura e non pessimismo. Gli infortuni? È un dato oggettivo che abbiamo giocato tante partite senza americani e anche con infortuni tra gli italiani. Johnson, ad esempio, nelle ultime settimane non si è mai allenato per il problema alla schiena. Sono cose che contano".

L’ala grande americana viaggia ad antidolorifici, ma anche il problema al legamento della spalla di Tomassini rimane costante. Ora ‘Tom’ riesce a stare in campo meglio, ma il rischio è continuo. La società ha sondato il mercato degli italiani fin da gennaio, ma le opportunità non si sono concretizzate e il roster è rimasto lo stesso. L’attualità dice che RivieraBanca è attesa all’impegno di domenica in casa dell’Acqua San Bernardo Cantù. "E noi vogliamo vedere una reazione di carattere. Una partita alla volta. La Coppa Italia? Ci teniamo molto, andiamo a Bologna per giocare due partite e per provare a portare a casa la Coppa". Poi il finale di regular season. "Udine ha sei punti in più, ma noi abbiamo una partita in meno e c’è ancora lo scontro diretto. Abbiamo tutte le carte in regola per provarci. Detto questo, non siamo partiti per vincere il campionato e, nel caso, finire secondi non sarebbe un fallimento. Fallimento è una prestazione come quella di domenica, il campionato nel suo complesso è straordinario".

Loriano Zannoni