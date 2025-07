Rinascita, c’è Pollone. "Rimini piazza ideale, calda e appassionata»

Il terzo acquisto dell’estate biancorossa è Luca Pollone, che dopo le tre stagioni a Forlì percorre qualche chilometro di A14 e si accasa sotto l’Arco d’Augusto. Dopo gli addii ad Anumba e Conti, comincia a essere occupato anche lo slot di ala piccola, con l’ex Unieuro che dovrebbe partire titolare e il giovane Sankare di rincorsa. Con un reparto piccoli che dovrebbe portare anche quest’anno fantasia e punti, al numero 3 di RivieraBanca sono richieste, anche in questa stagione, cospicue dosi di energia, difesa e buona propensione al tiro piazzato dalla lunga distanza. Un vestito tagliato alla perfezione per Pollone, che è giocatore intelligente ha ormai ampia esperienza di A2. L’ha già assaggiata da giovanissimo a Biella, poi la carriera l’ha portato tra Alba e Palermo in B. Il vero salto arriva con la parentesi di Chiusi, dove conquista una gran promozione dalla B alla A2 e dove è autore di un’annata, la successiva, da 9.5 punti e 3.9 rimbalzi nella seconda serie. Un 2021-2022 che ha chiuso addirittura col 43% da tre, caratteristica che lo può rendere molto prezioso al sistema biancorosso. Poi il triennio a Forlì e un 2024-2025 chiuso a 6 punti e 3.5 rimbalzi, anche in questo caso col 43% dalla lunga distanza, diventando uomo chiave della difesa di coach Martino. "Sono molto contento di aver firmato per Rimini e carico per questa nuova avventura e questo nuovo passo nella mia carriera – dichiara Pollone -. Sono felice di poter giocare in una piazza che, nelle varie sfide negli anni, si è sempre dimostrata molto calda e appassionata".

La Rinascita 2025-2026 è in via di costruzione. Tra quelli che dovrebbero essere confermati a breve c’è anche Gora Camara, sul quale però sono piombate le sirene di Napoli, che ha espresso interesse per il giocatore. Il senegalese di formazione italiana dovrebbe comunque rimanere. Sul fronte piccoli, rimangono in stand-by le posizioni di Grande e Robinson. Il primo continua ad avere un paio di proposte interessanti, ma la sensazione è che dovrebbe rimanere. Il play americano, a meno di interessamenti last-minute di alcune squadre, dovrebbe rimanere a Rimini.

Loriano Zannoni