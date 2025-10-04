Rinascita, Cremona è un’insidia. Camara resta ancora fermo ai box

C’è la Juvi Cremona all’orizzonte e la Dole è pronta ad affrontare il suo primo tour de force stagionale, con tre partite in otto giorni. Dopo la trasferta di domani in terra lombarda, ecco il ritorno al Flaminio di mercoledì contro Bergamo e il viaggio a Mestre da Mattia Ferrari domenica 12. Il ritmo comincia a farsi vorticoso e serve una squadra tonica e brillante. I biancorossi saranno ancora senza Camara, che ancora non riesce ad allenarsi coi compagni. Il consulto di ieri ha decretato che il giocatore non potrà riprendere almeno fino alla parte finale della prossima settimana. Spiragli dunque per la partita di Mestre, ma è più probabile che le ipotesi di rientro partano dalla settimana successiva in poi.

Intanto la Dole si prepara a Cremona, Una squadra che, come altre 14, è immersa in quel magma dei 2 punti con una vinta e una persa in due giornate. Al timone c’è ancora Luca Bechi che, dopo il successo ai playout della scorsa primavera (3-1 a Nardò), prova a salire su quel gradino che vorrebbe dire almeno salvezza diretta. Ci prova con una squadra sicuramente compatta che nell’ultimo weekend è affondata in casa della corazzata Brindisi (-25), ma che al debutto aveva regolato Forlì in casa (+8). Nella rotazione a dieci dei lombardi i due americani sono gli esterni Billy Garrett e Travis McConico. Il primo è un play-guardia di 1.98 reduce da una prolifica annata in Ungheria e che nelle prime due non ha brillato (13 punti totali con 3 assist e 8 perse). Il secondo è una guardia-ala della stessa taglia del collega e con lo stesso tipo di curriculum, che di recente è passato da Finlandia, Svezia e Bulgaria e che ha iniziato più che bene, con 15 e 6.5 rimbalzi di media in due partite. L’altro esterno da quintetto è Gregorio Allinei, talentuoso classe 2004 l’anno scorso a Livorno e per il momento con 7.5 punti di media. Nelle posizioni di ala grande e centro stanno cominciando le partite l’ex Verona, Vittorio Bartoli (6 punti e 2.5 rimbalzi), e il confermato Alessandro Morgillo (12’ totali e tre tiri dal campo senza segnare). Occhio però a concentrarsi troppo sui primi cinque, perché dalla panchina esce Alessandro Panni, già miglior marcatore della squadra a 18 di media grazie soprattutto ai 24 dell’esordio contro Forlì. Il play-guardia ex Fortitudo ha la spiccata tendenza ad aprirsi dall’arco per sparare triple in gran quantità (15 in due partite), che al momento sta infilando con percentuali eccellenti (53%).

Minuti importanti anche per il play Tommaso Vecchiola e per l’ala piccola Andrea La Torre, col reparto lunghi che invece è completato dai due centri Simone Barbante ed Edoardo Del Cadia. Ostacolo tutt’altro che banale per la Rinascita, che però vuol ricominciare a correre.

Loriano Zannoni