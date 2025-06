Rinascita, è Ogden il colpo a stelle e strisce: "Questo club ha fame di vittoria come me"

Eccolo qua, il nuovo 4 della Rinascita. L’ala grande che prenderà il posto di Justin Johnson è Mark Ogden, avversario con la maglia di Brindisi negli ultimi quarti di finale playoff. Un califfo della categoria, con caratteristiche abbastanza diverse rispetto a JJ ma con un impatto da top player per la Serie A2. Una volta perso Johnson, quello di Ogden era obiettivamente uno dei nomi di punta, tra quelli esperti del campionato. Forse il migliore.

Di sicuro, uno che ha militato sempre in squadre con ambizioni, negli ultimi anni. Il suo arrivo è stato ufficializzato ieri da Rimini, che così riempie una casella importante del suo roster dopo le conferme ufficiali di Tomassini e Marini. Ogden, 31 anni da compiere a ottobre, è un 2.06 che nello scorso campionato ha prodotto 13.3 punti con 6.8 rimbalzi, cifre rimaste piuttosto simili nei successivi playoff. Conosce la A2 dai tempi della Fortitudo, nel 2023/2024 (15.5 punti e 8.1 rimbalzi), ma in carriera è partito dal Lussemburgo, appena finita la parentesi collegiale. Poi Georgia, a Tbilisi, G-League americana, Germania (Wurzburg) e Polonia (Ostrow). Infine Israele (Hapoel Holon) e Romania (CSU Oradea). L’esperienza non gli manca di certo.

"Sono entusiasta di avere l’opportunità di giocare per questo club – spiega Ogden – e di avere un grande impatto sulla comunità nella prossima stagione, con le mie prestazioni e non solo. Ho scelto di venire a giocare per Rimini per lo spirito competitivo che i miei futuri compagni mettono in ogni partita. Giocando contro Rimini nelle ultime stagioni, ho potuto vedere quanto il club abbia fame di vittoria. Ho intenzione di dare il massimo ogni giorno e di essere anche un ottimo compagno di squadra. Sono entusiasta per questo nuovo capitolo e pronto a mettermi al lavoro".

Tecnico, più di Johnson, ma meno abituato a giocare spalle a canestro. Sta meglio con la fronte al ferro, Ogden, anche se con Bucchi ha avuto meno opportunità dall’arco (2.6 a partita rispetto alle 4 dell’anno prima) tirando peggio (23% contro 34%). In più, ha piedi discretamente rapidi e mette bene palla a terra. Vestirà la maglia numero 17 e sarà uno dei punti cardine della stagione di Rbr. Il suo impatto sarà decisivo, così come la capacità di integrarsi tecnicamente coi compagni. RivieraBanca, che tra i piccoli tendenzialmente dovrebbe confermare anche Grande e Robinson oltre a Tomassini e Marini, cambia dunque tutto tra i 4 e farà lo stesso anche coi 3, con Pollone e Sankare in pole per sostituire Conti e Anumba. Infine i centri, che a meno di sorprese dovrebbero essere ancora Camara e Simioni.