Rinascita, è un esame di maturità. A Verona la supersfida tra big

Fuori i secondi, il big match è qua. La Dole si scontra per la prima volta con una delle pretendenti alla A diretta e lo fa senza Sankare, ma sapendo che dall’altra parte mancherà un pezzo da novanta come Justin Johnson. L’amato ex è infortunato al piede, mentre il giovane biancorosso deve star fermo tra le due e le tre settimane per un’infiammazione al ginocchio. Ci sarà però Gora Camara, che potrebbe rimettere piede in campo per la prima volta dopo oltre due mesi dall’infortunio. "Ha cominciato a fare qualcosa con gli altri ed è a tutti gli effetti parte della squadra, ma la decisione se concedergli qualche minuto di campo la prenderemo proprio nell’imminenza della partita", avverte Sandro Dell’Agnello, che però non vuole soffermarsi troppo sulle questioni di infermeria nel raccontare la partita di Verona. "Dobbiamo guardare avanti, a prescindere da chi potrà giocare e chi no – prosegue il capoallenatore della Dole –. Affrontiamo una super squadra come la Tezenis, il cui secondo quintetto potrebbe essere tranquillamente protagonista in A2. Figuriamoci i primi cinque. È una formazione lunghissima, con tante rotazioni e infarcita di tiratori anche nel reparto lunghi. L’idea è quella di non farli tirare liberi da fuori, per quanto possibile".

In assenza di Justin Johnson, aumentano i minuti di chi già ne aveva parecchi in posizione di 4 e 5 come Baldi Rossi e Serpilli, col secondo in gran vena da fuori (46%) e il primo che sta invece sparacchiando (3/21, 14%). Coi due ecco il rientrante Poser, che come Camara potrebbe essere limitato nel minutaggio. Nella Dole, che forzatamente ruoterà a otto o poco più (se Camara dovesse essere un fattore), a rivestire importanza ancora maggiore saranno quelle seconde linee che dovranno garantire sostanza e intensità, ancor più del solito. Di fatto, Pollone e Leardini. Poi le certezze, come i quattro esterni che dovranno far ballare la difesa scaligera. "Dovremo buttarla sul dinamismo, come abbiam fatto bene a Mestre – spiega Dell’Agnello –. Abbiamo tanti ottimi giocatori abili a condividere i possessi e dovremo sfruttare questa qualità. Attenzione, non per un corri e tira senza criterio, ma per passarci velocemente la palla verso i nostri obiettivi". La Dole vuole continuare la favolosa media da trasferta che ha tenuto fin qui: tre successi in altrettante partite. "Abbiamo possibilità di vittoria. In trasferta ci stiamo esprimendo bene e per portare a casa un bel risultato a Verona dovremo metterci motivazione e fiducia. Noi ci siamo".

Loriano Zannoni