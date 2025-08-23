Rinascita, il giorno del ritorno al Flaminio. Oggi l’amichevole col Raggisolaris Faenza

È il primo abbraccio coi tifosi ed è la prima volta che Rbr torna al Flaminio dopo quel 10 giugno, giorno di gara2 di finale playoff con Cantù. Oggi, alle 17.30, i biancorossi affronteranno il Raggisolaris Faenza nel secondo test stagionale, pochi giorni dopo il vittorioso debutto nello scrimmage di Imola con la Virtus. C’è sempre una squadra di B Nazionale, sul cammino della Dole. L’ingresso al pubblico è libero e c’è anche curiosità per verificare quanti tifosi popoleranno le tribune del Flaminio alla prima occasione utile.

Dopo quella di mercoledì a Imola e quella di oggi con Faenza, il livello si alzerà ulteriormente e la squadra affronterà solo formazioni di A2. Martedì prossimo ecco Roseto al Flaminio, sabato 30 Pesaro a porte chiuse e con sede da definire, domenica 7 a Pistoia per il Memorial Bertolazzi. Il tutto in un contesto in cui Dole ancora non è al completo. Camara, infortunato alla caviglia, è tuttora in Angola assieme al suo Senegal e oggi seguirà dalla panchina la semifinale col Mali (ore 17). La prossima settimana tornerà in città e le sue condizioni saranno valutate e monitorate con ancor più precisione. Robinson, invece, è con la squadra da inizio settimana e fino a questo momento ha lavorato per mettersi in pari dal punto di vista atletico. Difficile immaginare un suo impiego già oggi, più probabile che il suo debutto estivo avrà luogo martedì prossimo.

La squadra al momento lavora e gioca con gli altri otto senior che ruoteranno in campionato più Bonfè e Ricci. Anche oggi, come mercoledì, l’idea dello staff tecnico è quella di dividere scientificamente il minutaggio tra tutti i componenti del roster, lasciando spazio anche ai baby. Chi ha subito stupito ed è atteso forse più di tutti è Assane Sankare. Perché è la variabile impazzita, quella con più potenziale inesplorato. Le altre sono considerate certezze. Su di lui non ci sono realmente dati passati, numeri e cifre che possano fungere da paragone per il suo prossimo futuro. Occhi puntati ovviamente anche sui nuovi arrivati, con Denegri e Pollone tra gli esterni e Ogden con Leardini tra i lunghi. Sarà anche la prima da capitano, nel palazzetto di casa, per Giovanni Tomassini. Non è una gara ufficiale, ma c’è gran voglia di nuova Dole.

Intanto sono arrivati gli orari della Supercoppa che si giocherà a Ravenna. Venerdì 12 settembre si parte con Cividale-Forlì alle 17, poi Dole-Fortitudo alle 21. Ancora da definire l’orario della finale di domenica 14.

Loriano Zannoni